Competiții raionale la volei între gimnaziile din raionul Drochia

Direcția Educație Drochia, în colaborare cu Serviciul Tineret și Sport din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Drochia, a organizat în zilele de 14 și 15 martie 2026 competițiile raionale la volei între gimnaziile din raion. Evenimentul a reunit elevi pasionați de sport din mai multe instituții de învățământ, oferindu-le ocazia să-și demonstreze spiritul de echipă, determinarea și abilitățile sportive.

Competiția raională la volei (gimnazii, băieți)

La competiție au participat 13 instituții de învățământ din raion. După meciuri disputate cu multă energie și ambiție, clasamentul final s-a stabilit astfel:

Locul I – IP Gimnaziul „N. Testemițanu”, s. Ochiul Alb

Locul II – IP Gimnaziul Țarigrad

Locul III – IP „Ion Creangă”, s. Țarigrad

Mențiune – IP „Viorel Cantemir”, s. Sofia

Mențiune – IP Gimnaziul Mîndîc

Competiția raională la volei (gimnazii, fete) – 15 martie 2026

La competiția rezervată fetelor au participat 8 instituții de învățământ din raionul Drochia. Clasamentul final este următorul:

Locul I – IP „Dumitru Roman”, s. Drochia

Locul II – IP Gimnaziul Hăsnășenii Mari

Locul III – IP „N. Testemițanu”, s. Ochiul Alb

Mențiune – IP Gimnaziul Țarigrad

Mențiune – IP „B. Coșciuc”, s. Dominteni

Premierea participanților

Elevii clasați pe locurile I, II și III au fost premiați cu cupe, medalii, diplome și premii bănești, iar echipele care au obținut mențiuni au fost recompensate cu diplome și premii bănești.

Organizatorii au adresat mulțumiri arbitrilor pentru profesionalismul și contribuția adusă la buna desfășurare a competițiilor:

Demian Igor – arbitru principal

Timofei Macovei – arbitru principal

Iacovlev Petru – arbitru secundar

Istrati Tudor – arbitru secundar

Competițiile au demonstrat încă o dată interesul tinerilor pentru sport și importanța activităților sportive în dezvoltarea spiritului de echipă, a disciplinei și a unui stil de viață sănătos.

