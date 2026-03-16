Competiții raionale la volei între gimnaziile din raionul Drochia

Direcția Educație Drochia, în colaborare cu Serviciul Tineret și Sport din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Drochia, a organizat în zilele de 14 și 15 martie 2026 competițiile raionale la volei între gimnaziile din raion. Evenimentul a reunit elevi pasionați de sport din mai multe instituții de învățământ, oferindu-le ocazia să-și demonstreze spiritul de echipă, determinarea și abilitățile sportive.
Competiția raională la volei (gimnazii, băieți)
La competiție au participat 13 instituții de învățământ din raion. După meciuri disputate cu multă energie și ambiție, clasamentul final s-a stabilit astfel:
Locul I – IP Gimnaziul „N. Testemițanu”, s. Ochiul Alb
Locul II – IP Gimnaziul Țarigrad
Locul III – IP „Ion Creangă”, s. Țarigrad
Mențiune – IP „Viorel Cantemir”, s. Sofia
Mențiune – IP Gimnaziul Mîndîc
Competiția raională la volei (gimnazii, fete) – 15 martie 2026
La competiția rezervată fetelor au participat 8 instituții de învățământ din raionul Drochia. Clasamentul final este următorul:
Locul I – IP „Dumitru Roman”, s. Drochia
Locul II – IP Gimnaziul Hăsnășenii Mari
Locul III – IP „N. Testemițanu”, s. Ochiul Alb
Mențiune – IP Gimnaziul Țarigrad
Mențiune – IP „B. Coșciuc”, s. Dominteni
Premierea participanților
Elevii clasați pe locurile I, II și III au fost premiați cu cupe, medalii, diplome și premii bănești, iar echipele care au obținut mențiuni au fost recompensate cu diplome și premii bănești.
Organizatorii au adresat mulțumiri arbitrilor pentru profesionalismul și contribuția adusă la buna desfășurare a competițiilor:
-
Demian Igor – arbitru principal
-
Timofei Macovei – arbitru principal
-
Iacovlev Petru – arbitru secundar
-
Istrati Tudor – arbitru secundar
Competițiile au demonstrat încă o dată interesul tinerilor pentru sport și importanța activităților sportive în dezvoltarea spiritului de echipă, a disciplinei și a unui stil de viață sănătos.