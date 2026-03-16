Program educațional despre dans și mișcare organizat la Soroca

La Centrul de Creație al Copiilor și Adolescenților „Speranța” din Soroca a fost desfășurat programul educațional „Crearea stării de bine prin dans și mișcare”. Activitatea a avut loc în perioada septembrie 2025 – februarie 2026 și a fost coordonată de Angela Andriuță, conducătoarea Ansamblului coregrafic „Dorința”.

Programul a implicat elevii ansamblului „Dorința”, cadre didactice și, indirect, familiile copiilor. Activitățile au avut scopul de a ajuta participanții să își mențină echilibrul emoțional și să reducă stresul prin dans și mișcare. În același timp, copiii au învățat să colaboreze mai bine, să aibă mai multă încredere în ei și să se bucure de timpul petrecut împreună.

Pe parcursul proiectului au fost organizate mai multe activități, inclusiv lecții de dans, exerciții de mișcare și masterclass-uri. Copiii au avut ocazia să își exprime emoțiile prin dans și să participe la momente artistice.

La finalul programului a fost realizată o carte digitală care prezintă întregul parcurs al proiectului. Publicația include etapele activităților, secvențe video din timpul programului, dar și reflecții ale copiilor și profesorilor implicați.

Participanții spun că proiectul i-a ajutat să se relaxeze mai ușor, să comunice mai bine între ei și să își exprime liber sentimentele. Organizatorii consideră că programul a avut un impact pozitiv asupra copiilor și asupra comunității educaționale.

Cartea digitală realizată în cadrul proiectului prezintă experiența participanților și arată că dansul poate fi un instrument important pentru educație, dezvoltare personală și stare de bine.

