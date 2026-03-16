Marihuana și cartușe depistate la Florești și Rădulenii Vechi

Polițiștii din Florești au efectuat, în această dimineață, două percheziții autorizate în orașul Florești și în satul Rădulenii Vechi. În urma acțiunilor desfășurate la domiciliile a doi bărbați, cu vârste de 31 și 40 de ani, oamenii legii au depistat și ridicat marijuana, precum și două cartușe.