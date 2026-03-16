Sondele de la Egoreni – o sursă alternativă de apă pentru soroceni

Specialiștii de la Societatea cu Răspundere Limitată „Geo-Foraj” din Chișinău la inițiativa Ministerului Mediului al Republicii Moldova, Societății pe Acțiuni „Regia Apă-Canal Soroca” și a Consiliul Raional Soroca depun eforturi susținute pentru revitalizarea sondelor de apă de la Egoreni.

Punerea în funcțiune a sondelor reprezintă o sursă alternativă de asigurare a municipiului Soroca cu apă potabilă. Astăzi, reprezentanți ai conducerii raionului și municipiului Soroca s-au deplasat la Egoreni pentru monitorizarea lucrărilor. (Foto: Serviciul de presă al Consiliului raional Soroca)