Casa Națională de Asigurări Sociale aduce la cunoștință Particularitățile calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2026, elaborate în temeiul prevederilor Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legii nr. 320/2025 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 și în scopul oferirii îndrumării în aplicarea dispozițiilor legale plătitorilor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat ce decurg din legile prenotate.

Particularitățile calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2026 sunt executorii pentru Casa Națională de Asigurări Sociale, structurile teritoriale ale acesteia și plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat

Conform Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, contribuțiile diferă în funcție de categoria de plătitori: Angajatori – 29% (sector public) / 24% (sector privat); Aviația civilă (condiții speciale) – 39% (public) / 32% (privat); Agricultură – 24%, dintre care 6% sunt compensate de stat; Activități independente – 22 878 lei anual; Liber-profesioniști în sectorul justiției – 30 966 lei anual; Titulari de patentă / taxi / zilieri – contribuții stabilite conform legislației

Din 1 ianuarie 2026 – categorie nouă: antreprenorii independenți. Aceștia achită impozit unic de 15% din venitul obținut, iar 53,3% din acest impozit reprezintă contribuții de asigurări sociale.

Termenul de achitare a contribuțiilor: până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune – pentru majoritatea categoriilor de plătitori; la solicitarea sau prelungirea patentei – pentru titularii patentei; până la data de 25 a lunii premergătoare – pentru transportul rutier de persoane în regim taxi.

Dacă data de 25 este zi de odihnă sau sărbătoare, termenul se transferă pentru următoarea zi lucrătoare.

Achitarea contribuțiilor oferă acces la pensii și alte prestații de asigurări sociale.