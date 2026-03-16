De ce să pui câteva frunze de mentă sub pernă înainte de somn

Deși pare un detaliu minor, acest obicei a început să fie adoptat de tot mai multe persoane care încearcă să își îmbunătățească rutina de seară și să se bucure de o odihnă mai profundă.

Ritmul vieții este adesea aglomerat, iar orice element care poate contribui la relaxare devine important. Menta, o plantă cunoscută și ușor de găsit, este văzută de unii drept un aliat surprinzător pentru un somn liniștit.

Cum poate influența aroma mentei starea de relaxare

Potrivit specialiștilor citați de Meteored, menta este cunoscută pentru o serie de efecte benefice asupra organismului. Aceasta este utilizată în mod frecvent pentru diferite neplăceri, dar și pentru susținerea stării generale de bine.

„Menta are efecte digestive, calmând neplăceri precum gazele, aciditatea sau constipația. În plus, este utilizată pentru a trata insomnia, durerile de cap, anxietatea și congestia nazală. Plasarea unei frunze de mentă sub pernă nu este o superstiție sau o modă fără sens, ci un obicei care câștigă tot mai mulți adepți datorită beneficiilor pentru minte și corp, în special în ceea ce privește adormirea”, explică experții de la Meteored.

Aroma plantei joacă un rol important în această practică. Mirosul specific al mentei poate influența modul în care organismul percepe momentul odihnei, contribuind la crearea unei stări de calm.

Rolul aromaterapiei în rutina de somn

Explicația acestui truc are legătură cu modul în care funcționează aromaterapia și cu reacțiile organismului la stimuli olfactivi. Parfumul eliberat de frunzele de mentă în timpul nopții poate avea un efect asupra modului în care creierul răspunde la semnalele de relaxare.

„Dincolo de infuzii și uleiuri esențiale, o singură frunză de mentă sub pernă ar putea fi exact ce ai nevoie pentru a dormi mai bine. Acest gest simplu se bazează pe puterea aromei. Mirosul mentei este revigorant, dar acționează și ca un calmant natural. Parfumul eliberat în timpul nopții transmite creierului semnalul că este timpul să încetinească ritmul, reducând tensiunea acumulată peste zi. Stimulii olfactivi activează zone cerebrale legate de relaxare; nu este magie, ci chimie pură între simțul olfactiv și sistemul nervos. În plus, mentolul deschide căile respiratorii, îmbunătățind confortul în timpul somnului”, mai arată specialiștii.

Astfel, aroma plantei poate contribui la reducerea tensiunii acumulate pe parcursul zilei și la crearea unui mediu mai plăcut pentru odihnă.

Importanța rutinei înainte de culcare

Pe lângă efectele fizice, acest gest simplu poate avea și un impact psihologic. Crearea unei rutine înainte de culcare este considerată importantă pentru pregătirea organismului pentru somn.

Specialiștii atrag atenția că anumite obiceiuri repetate în fiecare seară pot deveni un semnal pentru organism că este momentul pentru relaxare.

„Actul de a pregăti perna cu o frunză de mentă are efecte mai profunde decât ne-am imagina. Adoptarea unei rutine conștiente înainte de culcare devine un semnal intern: ‘este timpul pentru odihnă’”, explică experții.

În acest context, gestul aparent banal de a așeza o frunză de mentă sub pernă poate face parte dintr-un ritual de seară care ajută la reducerea stresului și la pregătirea pentru un somn mai liniștit.

O plantă simplă care poate deveni parte din rutina zilnică

Menta este deja prezentă în multe locuințe, fiind utilizată în infuzii, preparate culinare sau ca plantă aromatică. Totuși, pentru unele persoane, această plantă poate avea și un rol în crearea unei atmosfere mai relaxante înainte de somn.

Prin aroma sa specifică și prin efectele menționate de specialiști, menta este văzută de tot mai multe persoane ca un element simplu care poate face parte din rutina zilnică de relaxare.