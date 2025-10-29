Soroca își face planul cultural până în 2030: cum se poate transforma într-un oraș european?

Soroca vrea să-și construiască viitorul pe o fundație solidă – cultura. Consiliului Municipal i se propune să voteze Strategia de Dezvoltare Culturală a municipiului Soroca, un document care pune pe hârtie un plan clar: cum poate deveni orașul de pe malul Nistrului un loc viu, creativ și atractiv, în care istoria se împletește cu ideile noi.

Dacă va fi aprobată, strategia va ghida pașii Sorocii până în anul 2030, stabilind direcțiile principale pentru ca orașul să devină un pol cultural, turistic și educativ – nu doar la nivel local, ci și regional.

Documentul pornește de la o realitate simplă: în ultimii ani, activitatea culturală a orașului a fost susținută mai mult prin eforturi izolate – de muzee, școli, ONG-uri sau entuziaști locali – dar fără o viziune comună.

Strategia vine să schimbe acest lucru. Ea propune o colaborare între autorități, instituții de cultură și comunitate, astfel încât fiecare eveniment, investiție sau proiect artistic să aibă un rost și un impact mai mare. „Cultura nu trebuie privită ca un element periferic, ci ca un motor al dezvoltării durabile”, se menționează în document. Cu alte cuvinte, nu doar spectacole și expoziții, ci și educație, turism, economie locală și identitate – toate se leagă prin cultură.

Strategia e construită în jurul a șase direcții mari, care definesc un oraș modern, dar ancorat în tradiție:

Oraș cultural – locuitorii au acces la evenimente, expoziții, festivaluri și spații pentru creație;

Oraș creativ și inovativ – sprijin pentru industriile creative, meșteșugari, tineri artiști și antreprenori culturali;

Oraș compact și ocrotitor – grijă față de patrimoniu, spații verzi și locuri pentru întâlniri culturale în cartiere;

Oraș mobil – mai ușor de ajuns la muzee, biblioteci și zone istorice;

Oraș turistic – promovarea Cetății Soroca, a monumentelor și a tradițiilor locale;

Oraș european al dialogului – deschidere spre diversitate și parteneriate internaționale prin programul EU4Culture.

Prin aceste direcții, Soroca vrea să devină un oraș care nu doar păstrează trecutul, ci îl folosește pentru a-și construi viitorul.

Adoptarea documentului ar însemna o nouă etapă pentru viața culturală locală:

modernizarea spațiilor și a infrastructurii culturale;

mai multe evenimente în cartiere, nu doar în centrul orașului;

formarea unor manageri și specialiști în domeniul culturii;

atragerea de fonduri europene pentru proiecte locale;

promovarea meșteșugurilor și tradițiilor ca parte a brandului Sorocii;

crearea unui sistem de finanțare transparent pentru ONG-uri și inițiative independente.

Totul pentru ca fiecare locuitor să simtă că Soroca nu e doar un oraș cu istorie, ci și un oraș viu, care se mișcă, creează și inspiră.

Strategia subliniază că, într-o lume în care oamenii tind să se izoleze, cultura poate fi liantul care unește comunitatea. Evenimentele culturale, festivalurile, atelierele și inițiativele locale pot apropia generații, pot încuraja dialogul între etnii și pot da tinerilor motive să rămână acasă.

Soroca are deja un patrimoniu impresionant: Cetatea medievală, Muzeul „Nicolae Bulat”, Lumânarea Recunoștinței, satul pietrarilor din Cosăuți, dar și comunități vii de artiști, romi, profesori și tineri creativi. Strategia își propune să le conecteze între ele, într-un singur circuit cultural.

„Elaborarea și implementarea unei Strategii Culturale în Soroca înseamnă construirea unui viitor mai echilibrat și mai competitiv pentru oraș”, se menționează în document. Pe scurt, e un plan care vrea să dea culturii locul pe care îl merită: în centrul vieții orașului.

Un plan despre oameni, despre idei, despre identitate.