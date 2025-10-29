Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc nu reușește să anuleze sechestrul aplicat pe bunurile trecute pe numele său

Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc, Oxana Childescu, a pierdut în prima instanță procesul în care solicită scoaterea sechestrului de pe unele bunuri înscrise pe numele său. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a constatat drept inadmisibilă acțiunea sa. Acuzatorii spun că beneficiar efectiv al acestor bunuri este Vlad Plahotniuc, deținut în enitenciarul N 13 și judecat în mai multe dosare, inclusiv în cel care vizează Furtul miliardului din sistemul bancar. În luna februarie curent, fosta șefă a procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, anunța că Oxana Childescu a fost pusă sub învinuire pentru complicitate la spălarea de bani. Totodată, Dragalin afirma că a fost expediată o cerere de asistență către autoritățile elvețiene, unde locuiește aceasta, pentru a fi interogată.

La sfârșitul lunii mai 2020, Judecătoria Chișinău a aplicat sechestru pe 10 dintre imobilele deținute de fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, în valoare de peste 33 de milioane de lei. Instanța a respins însă cinci demersuri ale procurorilor anticorupție privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor, estimate la 7,7 milioane de euro, deținute de Plahotniuc în afara Republicii Moldova. Magistrații au admis doar un demers din cele șase privind aplicarea sechestrului asupra imobilelor lui Plahotniuc. Astfel, sechestrul a fost aplicat pe șase apartamente și patru încăperi comerciale. Judecătoria Chișinău a respins atunci demersurile privind aplicarea sechestrului pe vilele deținute de Plahotniuc în Elveția, Franța și România, cinci autoturisme și o barcă, înregistrate în Elveția, precum și patru autoturisme înregistrate în Republica Moldova.

Procurorii au depus recurs împotriva hotărârii judecătorului de instrucție prin care demersurile de aplicare a sechestrului pe bunurile de peste hotare ale fostului lider al democraților, Curtea de Apel Chișinău a respins însă, ca neîntemeiat, recursul acuzatorilor.

În luna iunie 2023, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins o altă cerere de strămutare depusă de apărătorul fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc. Avocatul Lucian Rogac a solicitat ca examinarea recursului împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 25 septembrie 2020, prin care a fost autorizată aplicarea sechestrului pe o parte din bunurile lui Plahotniuc, să fie preluată de o altă instanță egală în grad. Magistrații CSJ au conchis că motivul invocat de „neîncredere în judecători” nu este unul întemeiat și au dispus judecarea cauzei în continuare la Curtea de Apel Chișinău.

În septembrie 2023, vila de milioane din Elveția a fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc a fost pusă sub sechestru. Bunul este, la fel, adjudecat în instanță de fosta sa soție.

Anticoruptie.md a deconspirat cum, înainte de a părăsi Republica Moldova, Vlad Plahotniuc a vândut toate proprietățile de pe strada Bulgară din capitală finului său de cununie, ex-președinteluie Parlamentului, Andrian Candu.