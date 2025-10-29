FALS: Abonamente la doar 40 de lei pentru transportul public din Chișinău

O pagină de Facebook sponsorizează postări în care îndeamnă oamenii să se bucure de „călătorii gratuite timp de 6 luni pentru doar 40 de lei!” în transportul public din Chișinău. Doritorii sunt îndemnați să se grăbească pentru că „sunt doar 500 de carduri unice la acest preț special”.

Anunțul fals este publicat pe pagina Transportul public în Chișinău, care a fost creată ieri (pe 27 octombrie 2025). Cei care accesează linkul din postare ajung pe un site unde trebuie să răspundă la câteva întrebări și să introducă datele bancare.

Pentru a-și spori credibilitatea, escrocii au publicat și comentarii la postări, prin care „confirmă” că au obținut astfel de carduri: „Soțul meu nu a crezut până nu am primit cardul, iar acum și el vrea un card!”, scrie Amaliia Aubert, iar Veronika Campbell spune că „La început am avut îndoieli, dar am decis să încerc. Și nu am regretat!”.

Regia Transport Electric Chișinău a atenționat cetățenii că anunțul este fals: „RTEC și Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat nicio campanie de acest tip. Îndemnăm cetățenii să manifeste vigilență sporită și să se informeze exclusiv din surse oficiale”.

Nu este prima dată când cetățenii sunt ademeniți cu astfel de „oferte”.


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

