Acolo unde visurile prind contur – în inima Norda!

Când pășești în lumea Norda, simți din prima clipă o energie diferită – o vibrație caldă, prietenoasă, vie. Este o lume a tinerilor care cred în schimbare, care vor să acționeze, nu doar să facă promisiuni. Și în centrul acestei lumi se află o echipă – bordul nostru, un grup de oameni frumoși la suflet și chip, cu vise mărețe și pregătiți să treacă la fapte. Fiecare are un rol bine conturat, fiecare are o misiune care dă viață acestei organizații. Deci haideți să aflăm cine sunt cei care reprezintă fața organizației!

La început a fost Ana-Maria Vatamaniuc, administratoarea noastră și fondatoarea Norda, sufletul care a aprins o scânteie de idei și a ajuns să mențină focul ce încălzește astăzi această organizație. Ea este cea care a croit drumurile, a pus bazele și a transformat o idee într-o mișcare. Sub privirea ei atentă și inspiratoare, totul capătă sens și direcție.

Alături de ea, Grațiela Pințoiu și Teodora Dicusară, secretarii generali, sunt inimile care bat în ritmul organizării. Ele asigură bunăstarea internă, se ocupă de toate detaliile logistice, de calendar, de documente, de firul nevăzut care leagă întreaga activitate. Sunt mâinile și sprijinul Anei-Maria, oamenii care fac ca ideile să devină realitate, fără ca nimic să se piardă în drum.

Apoi vine forța creativă a Nordei – Departamentul Scriere de Proiecte, coordonat se subsemnata, Alexandra Moldovan și co-coordonat de Lucian Budac. Îmi place să cred că noi suntem arhitecții visurilor tinerilor. Deoarece căutăm granturi, găsim proiecte, calculăm bugete, scriem, rescriem și dăm viață propunerilor care ajung să schimbe comunități. Avem o super echipă în spate care este foarte receptivă și devotată, gata să pună până pe pic și foaie și să dea viață unui nou proiect. Prin munca noastră atentă și meticuloasă, Norda crește, se extinde și ajunge acolo unde e nevoie de ea.

Pe o altă axă, Departamentul de Relații Externe, coordonat de Alin Jitcov, deschide ferestre către lume. Alături de echipa sa de voluntari, lucrează cu organizații internaționale, identifică oportunități de mobilitate, cum ar fi programele Erasmus+, și creează parteneriate care ajută tinerii să descopere lumea, să-și lărgească orizonturile și să învețe prin experiență. Prin ei, Norda devine o poartă către Europa, către noi culturi, noi idei și noi prietenii.

Totul prinde culoare prin Departamentul de Social Media, coordonat de Sorina-Alexandra Prihodcenco, alături de co-coordonatoarele Maria Garit și Vlada Pascal. Ei sunt vocea vizibilă a Norda, cei care transformă munca noastră în povești, în imagini, în postări și reel-uri care ajung la suflete oamenilor și aduc suave zâmbete în colțurile buzelor tuturor celor care ne urmăresc de pe micile ecrane. Creează conținut pentru rețelele sociale, realizează vox-uri, interviuri, story-uri vibrante, totul pentru a arăta lumii cine suntem și ce facem.

Voluntarii din acest departament sunt ca niște fabrici de idei, venind cu noi propuneri pe bandă rulantă. Creativitatea lor este la un alt nivel, iar prin ei, Norda devine mai vizibilă, mai aproape de oameni, mai conectată cu tinerii.

Iar inima care ne ține uniți este Departamentul de Resurse Umane, coordonat de Amelia Cazacu-Stratu și co-coordonat de Bogdan Caldare. Ei sunt cei care se asigură că echipa funcționează ca o familie. Creează jocuri interactive, activități de relaxare, legături între voluntari și un mediu cald, primitor. Alături de echipa lor crează o atmosferă plăcută în care toți să conlucreze și să creeze! În mâinile lor, bunăstarea umană devine o prioritate, pentru că Norda nu înseamnă doar muncă, ci și prietenie, zâmbet și sprijin reciproc.

Împreună, toate aceste departamente formează o rețea vie, dinamică, în care fiecare tânăr își găsește locul și sensul. Prin activitățile noastre, încurajăm implicarea civică, gândirea critică și dorința de a face bine. Îi ajutăm pe tineri să-și descopere vocația, să se exprime, să simtă că fac parte din ceva mai mare decât ei înșiși.

Privind la toți acești oameni, la pasiunea din ochii lor, simt că Norda nu este doar un ONG – este o stare de spirit, un spațiu unde tinerețea și responsabilitatea merg mână în mână. Este locul unde ideile prind aripi și unde fiecare voluntar poate deveni liderul propriei schimbări.

Și, pe măsură ce privim spre viitor, știm că drumul nostru abia începe. Cu fiecare proiect, cu fiecare parteneriat, cu fiecare zâmbet împărtășit, Norda devine mai puternică, mai vizibilă, mai vie. Pentru că aici, în inima Norda, credem cu adevărat că tinerii pot schimba lumea, ba chiar o fac deja, zi de zi!

Iar în final, să nu uităm de voluntarii și membrii tuturor departamentelor, fără de care întreg conceptul Norda nu ar putea prinde contur. Ei sunt forța tăcută, sufletul viu al organizației — cei care transformă visurile în realitate.

Alexandra MOLDOVAN, coordonatoare Departamentul Scriere de Proiecte Norda, corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație Drochia