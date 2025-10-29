Intrăm în iarnă fără grija gazului – suntem aprovizionați cu peste 90 la sută din volumul necesar

De către

Declarația aparține ministrului Energiei, Dorin Junghietu și a fost făcută în cadrul Reuniunii ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), desfășurată la București.

Acest lucru a fost posibil datorită politicilor proactive de diversificare a surselor, stocare de siguranță și cooperare regională. Republica Moldova a diversificat sursele de aprovizionare, a modernizat infrastructura și a făcut pași decisivi spre integrarea în piața energetică europeană.