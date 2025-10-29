Planuri ambițioase a noului guvern: salariu mediu de 25.000 de lei, creșterea continuă a pensiilor, cel puțin 5.000 de locuri noi de creșă…

De către
OdN
-
0
45
Foto: pixabay.com

În Prigramul de activitate a noului guvern, prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu au fost incluse mai multe priorități menite să îmbunătățească viața cetățenilor.

Astfel, salariul va fi dublat în următorii ani și va depăși 10 mii de lei, iar cel mediu va crește treptat până la valoarea de 25 de mii de lei.  O prioritate a noului Guvern va fi creșterea continuă a pensiilor și creșterea cu 30% a numărului de beneficiari persoane vârstnice, adulți și copii cu dizabilități la servicii sociale și programe de asistență social. Noul Cabinet de miniștri își mai propune introducerea suportului anual monetar unic pentru familiile care au copii cu dizabilități și extinderea indemnizației lunare de îngrijire de 1.000 de lei pentru a include mai mulți copii și crearea a cel puțin 5.000 de locuri noi de creșă. Programul de activitate al Guvernului prevede oferirea suportului în angajare pentru cel puțin 100 mii persoane și asigurarea accesului la toate serviciile publice și măsurile de suport pentru adulții și copiii reveniți din diasporă.

 


Articolul precedentGuvernul Munteanu: 7 miniștri din vechea garnitură +8 miniștri noi
Articolul următorIntrăm în iarnă fără grija gazului – suntem aprovizionați cu peste 90 la sută din volumul necesar
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.