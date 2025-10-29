Guvernul Munteanu: 7 miniștri din vechea garnitură +8 miniștri noi

Alexandru Munteanu, desemnat de președintă pentru funcția de premier, a prezentat oficial întreaga echipă a viitorului Cabinet. Printre candidați se regăsesc șapte miniștri și un viceprim-ministru fără portofoliu din vechea garnitură, precum și opt propuneri noi.

Astfel, Cabinetul ar urma să arate în următorul mod:

„Aceasta este echipa împreună cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica Moldova este pregătită de aderare la UE în următorii ani”, se arată în postarea premierului desemnat

SURSA: tv8.md