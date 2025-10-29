Guvernul Munteanu: 7 miniștri din vechea garnitură +8 miniștri noi

 Alexandru Munteanu, desemnat de președintă pentru funcția de premier, a prezentat oficial întreaga echipă a viitorului Cabinet. Printre candidați se regăsesc șapte miniștri și un viceprim-ministru fără portofoliu din vechea garnitură, precum și opt propuneri noi.

Astfel, Cabinetul ar urma să arate în următorul mod:

  • Alexandru Munteanu – prim-ministru desemnat;
  • Eugen Osmochescu – viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării;
  • Vladimir Bolea – viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
  • Cristina Gherasimov – viceprim-ministra pentru integrare europeană;
  • Mihai Popșoi – viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe;
  • Valeriu Chiveri – viceprim-ministru pentru Reintegrare;
  • Dan Perciun – ministrul Educației și Cercetării;
  • Ludmila Catlabuga – ministra Agriculturii și Industriei Alimentare;
  • Daniella Misail-Nichitin – ministra Afacerilor Interne;
  • Vladislav Cojuhari – ministrul Justiției;
  • Andrian Gavriliță – ministrul Finanțelor;
  • Natalia Plugaru – ministra Muncii și Protecției Sociale;
  • Emil Ceban – ministrul Sănătății;
  • Gheorghe Hajder – ministrul Mediului;
  • Cristian Jardan – ministrul Culturii;
  • Dorin Junghietu – ministrul Energiei;
  • Anatolie Nosatîi – ministrul Apărării;
  • Alexei Buzu – secretar general al Guvernului.

„Aceasta este echipa împreună cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica Moldova este pregătită de aderare la UE în următorii ani”, se arată în postarea premierului desemnat

