Guvernul Munteanu: 7 miniștri din vechea garnitură +8 miniștri noi

Alexandru Munteanu, desemnat de președintă pentru funcția de premier, a prezentat oficial întreaga echipă a viitorului Cabinet. Printre candidați se regăsesc șapte miniștri și un viceprim-ministru fără portofoliu din vechea garnitură, precum și opt propuneri noi.
Astfel, Cabinetul ar urma să arate în următorul mod:
- Alexandru Munteanu – prim-ministru desemnat;
- Eugen Osmochescu – viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării;
- Vladimir Bolea – viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
- Cristina Gherasimov – viceprim-ministra pentru integrare europeană;
- Mihai Popșoi – viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe;
- Valeriu Chiveri – viceprim-ministru pentru Reintegrare;
- Dan Perciun – ministrul Educației și Cercetării;
- Ludmila Catlabuga – ministra Agriculturii și Industriei Alimentare;
- Daniella Misail-Nichitin – ministra Afacerilor Interne;
- Vladislav Cojuhari – ministrul Justiției;
- Andrian Gavriliță – ministrul Finanțelor;
- Natalia Plugaru – ministra Muncii și Protecției Sociale;
- Emil Ceban – ministrul Sănătății;
- Gheorghe Hajder – ministrul Mediului;
- Cristian Jardan – ministrul Culturii;
- Dorin Junghietu – ministrul Energiei;
- Anatolie Nosatîi – ministrul Apărării;
- Alexei Buzu – secretar general al Guvernului.
„Aceasta este echipa împreună cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica Moldova este pregătită de aderare la UE în următorii ani”, se arată în postarea premierului desemnat
SURSA: tv8.md