Primăria orașului Drochia lansează concursul pentru acordarea bursei orășenești 2025–2026

Elevii din instituțiile de învățământ din orașul Drochia au din nou ocazia să-și vadă eforturile recunoscute public. Primăria orașului Drochia anunță lansarea concursului pentru acordarea bursei orășenești pentru anul de studii 2025–2026, o inițiativă dedicată tinerilor performanți și implicați.

Aceasta este instituită din ramura „Cultură, sport, tineret, culte și odihnă”, compartimentul „Servicii pentru tineret” al Primăriei Drochia, și are scopul de a stimula elevii cu rezultate excepționale în domeniile educaționale, culturale sau sportive. Prin această bursă, administrația locală își propune să încurajeze perseverența, implicarea civică și performanța tinerilor drochieni.

Pot depune dosarul elevii domiciliați în orașul Drochia care au obținut rezultate remarcabile în perioada 1 septembrie 2024 – 1 septembrie 2025. Documentele trebuie să reflecte activitățile și succesele obținute în această perioadă.

Termen limită de depunere a actelor: 7 noiembrie 2025

Locul depunerii: Primăria orașului Drochia, etajul II, biroul 14

„Prin această bursă, ne dorim să recunoaștem munca, ambiția și talentul elevilor noștri. Tinerii sunt viitorul orașului Drochia, iar investiția în educația lor este o investiție în dezvoltarea comunității”, au declarat reprezentanții administrației locale.

Atenție: Bursa se acordă exclusiv elevilor cu domiciliul în orașul Drochia.

Pentru mai multe detalii și pentru a consulta Regulamentul concursului, elevii sunt îndemnați să acceseze linkul publicat pe pagina oficială a Primăriei Drochia.