Seminar raional de geografie la Drochia

Ieri, profesorii de geografie din raionul Drochia au lăsat pentru o zi sălile de clasă, alegând să învețe și să predea în mijlocul naturii. Sub genericul „Metodologia organizării și desfășurării unei ieșiri în teren (teorie, practică, evaluare)”, aceștia au participat la un seminar raional desfășurat în rezervațiile peisagistice Rudi–Arionești și Călărășovca – locuri de o frumusețe aparte, care oferă lecții autentice despre relief, floră și faună.

Evenimentul a combinat partea teoretică cu cea practică, punând accent pe învățarea prin descoperire – o metodă tot mai apreciată în educația modernă. Cadrele didactice au avut ocazia să observe direct fenomenele geografice, să exerseze tehnici de orientare și să discute despre evaluarea competențelor formate în cadrul excursiilor tematice.

Seminarul a fost organizat și coordonat de profesoara Bogatu Ludmila, de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Drochia, care a reușit să transforme activitatea într-o experiență formativă și inspirațională pentru colegii săi.