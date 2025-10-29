Tinerii de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca au discutat despre pericolele drogurilor / GALERIE FOTO

Elevii de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca au participat la o activitate de informare cu tema „Spune NU drogurilor”. Activitatea a avut loc la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA și a fost condus de psihologul Adelina Călugăreanu.

Tinerii au discutat despre pericolele drogurilor și despre cum pot evita aceste situații. Ei au lucrat în grupuri, au analizat exemple din viața reală și au fost provocați să găsească soluții pentru momentele în care sunt presați de anturaj.

Discuțiile au arătat că mulți adolescenți se confruntă cu dorința de a fi acceptați și că uneori refuzul nu este ușor. Psihologul le-a explicat cât de important este să aibă încredere în ei și să înțeleagă consecințele fiecărei decizii.

Prin exercițiile practice, participanții au învățat cum să spună „nu” și să rămână fideli valorilor lor. Activitatea i-a ajutat să înțeleagă că informarea și comunicarea deschisă pot preveni multe greșeli.

La final, elevii au spus că discuția le-a fost utilă și că vor împărtăși ceea ce au învățat și cu alți colegi sau prieteni.