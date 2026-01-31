Un șofer din raionul Soroca, care a fugit de poliție, s-a ales cu permisul suspendat și 40 de ore de muncă în folosul comunității

Un conducător auto din raionul Soroca a fost sancționat de instanță după ce a refuzat să oprească la semnalul poliției și a încercat să se eschiveze intrând într-o gospodărie. Judecătoria Soroca a decis aplicarea muncii neremunerate în folosul comunității și suspendarea temporară a permisului de conducere, subliniind gravitatea acestui tip de abatere pentru siguranța rutieră.

Cazul s-a produs la 14 ianuarie 2026, în jurul orei 15:58, într-o localitate din raionul Soroca. Șoferul unui automobil de model Dacia Logan a ignorat indicația legală a agentului de circulație de a opri vehiculul. În loc să se conformeze, acesta și-a continuat deplasarea și a oprit abia în curtea unei gospodării.

Ulterior, poliția a documentat cazul și a întocmit procesul-verbal contravențional, iar dosarul a fost transmis instanței pentru examinare. În cadrul ședinței de judecată, persoana vizată a recunoscut integral fapta. Aceasta a declarat că s-a speriat în momentul în care a observat semnalul de oprire și a încercat să evite controlul, temându-se de eventuale sancțiuni din cauza unor nereguli tehnice ale automobilului.

Totodată, a solicitat aplicarea unei pedepse sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, invocând lipsa unui loc de muncă și dificultățile financiare. Judecătoria a examinat mai multe probe, inclusiv rapoarte operative, imagini foto care confirmă oprirea mașinii într-o curte privată, date din bazele oficiale și declarațiile șoferului. Instanța a constatat că procesul-verbal a fost întocmit legal și că fapta este pe deplin demonstrată.

Judecătorul a subliniat că nerespectarea semnalului agentului de circulație reprezintă o încălcare gravă, întrucât autovehiculele sunt considerate surse de pericol sporit, iar siguranța traficului rutier este un interes public major.

În urma examinării cauzei, instanța a decis aplicarea unei sancțiuni principale de 40 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității și a unei sancțiuni complementare de privare a dreptului de a conduce vehicule pentru o perioadă de 7 luni.

La stabilirea pedepsei, judecătorul a luat în calcul recunoașterea vinovăției și lipsa circumstanțelor agravante, dar și faptul că persoana mai fusese anterior sancționată pentru încălcări ale regulilor de circulație. Instanța a atras atenția că, în cazul în care persoana sancționată se va eschiva de la executarea muncii neremunerate în folosul comunității, această pedeapsă poate fi înlocuită cu arest contravențional.

Hotărârea poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile. Până atunci, decizia instanței transmite un semnal clar privind toleranța zero față de încălcările care pun în pericol siguranța participanților la trafic.