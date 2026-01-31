A fost găsit leacul pentru cancerul pancreatic – tratamentul care aduce speranţe

Pancreas or pancreatic cancer with organs and tumors or cancerous cells 3D rendering illustration with male body. Anatomy, oncology, disease, medical, biology, science, healthcare concepts.

  Tratament revoluţionar care aduce speranţe lumii întregi. Oamenii de ştiinţă din Spania au reuşit să găsească leacul pentru cancerul pancreatic, una dintre cele mai letale boli, scrie observatornews.ro. Cercetările au fost făcute pe animale, iar medicii speră că, în următorii ani, vor putea începe testele clinice pe oameni. În România, aproape 3.000 de pacienţi sunt răpuşi anual de această formă de cancer.

Terapia inovatoare combină trei medicamente care atacă simultan proteinele şi genele pe care celulele maligne le folosesc pentru a se multiplica şi care până acum nu puteau fi eliminate cu chimioterapie. „Aceste rezultate spectaculoase sunt rodul multor ani de cercetare. Terapia folosește trei inhibitori care neutralizează simultan pilonii principali pe care se sprijină dezvoltarea tumorilor pancreatice”, a declarat Mariano Barbacid, medic oncolog.

Aproape 3.000 de români pierd lupta cu această formă de cancer în fiecare an

Rezultatele testelor pe şoareci i-au uimit şi pe oamenii de ştiinţă. 16 din 18 animale au scăpat complet de cancer. Mai mult, la peste 200 de zile după tratament, boala nu a recidivat. „Sunt două aspecte foarte importante. Tumora dispare, nu se dezvoltă rezistenţă şi, un alt aspect foarte important, de asemenea, e că nu există efecte secundare”, a declarat Mariano Barbacid, medic oncolog.

