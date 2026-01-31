Escrocherie: O nouă „platformă investițională” e promovată online. De această dată, cu „testamente”

Pe Facebook și Instagram e promovată o nouă „platformă investițională”, despre care se afirmă că se regăsește în „testamente” lăsate de foști politicieni (ca Mircea Snegur, Elena Bodnarenco sau Iurie Păsat). Internauții sunt îndemnați să-și introducă datele personale pe un site și să investească 4500 de lei pentru a câștiga sume lunare de zeci de ori mai mari.

E o ESCROCHERIE! Site-ul telematic-security.com folosește în mod abuziv identitatea jurnal.md, conține articole de prezentare a „platformei”, cu numeroase greșeli și incoerențe. Schema este aproape identică cu altele despre care Stopfals.md a atenționat anterior. Reclamele au fost rulate de pe pagini de Facebook ca En1_2x3 sau Plomeria y Accesorios Monterrey, administrate din Canada.