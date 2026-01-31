Escrocherie: O nouă „platformă investițională” e promovată online. De această dată, cu „testamente”

De către
OdN
-
0
61

 Pe Facebook și Instagram e promovată o nouă „platformă investițională”, despre care se afirmă că se regăsește în „testamente” lăsate de foști politicieni (ca Mircea Snegur, Elena Bodnarenco sau Iurie Păsat). Internauții sunt îndemnați să-și introducă datele personale pe un site și să investească 4500 de lei pentru a câștiga sume lunare de zeci de ori mai mari.

E o ESCROCHERIE! Site-ul telematic-security.com folosește în mod abuziv identitatea jurnal.md, conține articole de prezentare a „platformei”, cu numeroase greșeli și incoerențe. Schema este aproape identică cu altele despre care Stopfals.md a atenționat anterior. Reclamele au fost rulate de pe pagini de Facebook ca En1_2x3 sau Plomeria y Accesorios Monterrey, administrate din Canada.


Articolul precedentPregătiți buzunarele: marți, 3 februarie, vine pensia, la 10 februarie primim alocațiile, iar pe 13 februarie va fi finanțat ajutorul social
Articolul următorA fost găsit leacul pentru cancerul pancreatic – tratamentul care aduce speranţe
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.