Pregătiți buzunarele: marți, 3 februarie, vine pensia, la 10 februarie primim alocațiile, iar pe 13 februarie va fi finanțat ajutorul social

De către
OdN
-
0
174

 Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna februarie.

 Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 3 februarie, la data de 10 februarie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 13 februarie va fi finanțat ajutorul social.
 Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizațiile de maternitate vor fi finanțate în zilele de 6,13 și 20 februarie.
 Totodată, CNAS îndemnă tăticii și mămicile să deschidă un card social pentru a primi banii în orice colț al lumii.
 CNAS depune continuu efort pentru a simplifica accesul cetățenilor la informații utile din domeniul asigurărilor sociale de stat și a îmbunătăți procesul de interacțiune cu plătitorii de contribuții la Bugetul de Asigurări Sociale de Stat.

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentCe-i cu datoria de 4 milioane de lei? Autoritățile au explicat, iar consilierii municipali au respins cererea președintelui raionului Soroca / VIDEO
Articolul următorEscrocherie: O nouă „platformă investițională” e promovată online. De această dată, cu „testamente”
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.