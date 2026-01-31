Ce-i cu datoria de 4 milioane de lei? Autoritățile au explicat, iar consilierii municipali au respins cererea președintelui raionului Soroca / VIDEO

Disputa financiară de peste 4 milioane de lei dintre conducerea raionului și a primăriei municipiului Soroca, a ajuns pe masa consilierilor locali. Juriștii au lămurit aleșilor ce este cu acest caz și că e vorba de o cerere de rutină. Problema este una mai veche, și are la bază un contract de sub-împrumut semnat la 19 ianuarie 2011, destinat proiectelor de alimentare cu apă și canalizare în Republica Moldova.

Majoritatea consilierilor au respins cererea prealabilă semnată de Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca. Pentru a înțelege mai bine situația creată, vă recomandăm să vedeți secvența cu întrebările consilierilor și explicațiile primite.

Amintim că recent, Consiliul Raional Soroca, prin președintele raionului, Veaceslav Rusnac, a adresat Consiliului municipal Soroca, primarei Lilia Pilipețchi și Primăriei municipiului Soroca o cerere prealabilă privind încasarea datoriei în valoare de 4.042.323,46 lei. În document se solicită onorarea obligațiilor contractuale și întreprinderea măsurilor necesare pentru rambursarea sumelor restante. Potrivit cererii, „la data de 30 septembrie 2025 suma datoriei acumulate constituie 4.042.323,46 lei, solicităm onorarea obligațiunilor contractuale”.

