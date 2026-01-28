Consiliul Raional Soroca cere de la Primăria municipiului o datorie istorică de 4 milioane de lei

O dispută financiară de peste 4 milioane de lei dintre Consiliul Raional Soroca și Consiliul municipal Soroca a ajuns pe masa autorităților municipale, care vor să respingă cererea prealabilă de încasare a datoriei. Decizia vizează rambursarea unui împrumut contractat pentru proiecte de alimentare cu apă și canalizare și are implicații directe asupra relațiilor financiare dintre cele două niveluri de administrație publică.

Consiliul Raional Soroca, prin președintele raionului, Veaceslav Rusnac, a adresat Consiliului municipal Soroca, primarei Lilia Pilipețchi și Primăriei municipiului Soroca o cerere prealabilă privind încasarea datoriei în valoare de 4.042.323,46 lei. În document se solicită onorarea obligațiilor contractuale și întreprinderea măsurilor necesare pentru rambursarea sumelor restante. Potrivit cererii, „la data de 30 septembrie 2025 suma datoriei acumulate constituie 4.042.323,46 lei, solicităm onorarea obligațiunilor contractuale”.

Datoria are la bază un contract de sub-împrumut semnat la 19 ianuarie 2011, destinat proiectelor de alimentare cu apă și canalizare în Republica Moldova. Acordul a fost încheiat între Consiliul Raional Soroca, în calitate de „împrumutător”, și mai multe primării din raion, în calitate de „împrumutați”. Ulterior, împrumutul a fost utilizat pentru extinderea sistemelor de apă și canalizare în municipiul Soroca și alte localități din regiune.

În documentație se arată că împrumutul a fost restructurat printr-un acord adițional semnat la 19 iunie 2018, prin care termenul de rambursare a fost modificat de la 5 la 22 de ani. Consilierii urmează să ia o decizie mâine, 29 ianuarie, în cadrul ședinței Consiliului Municipal.

În nota informativă anexată proiectului de decizie se menționează că cererea a fost examinată din perspectiva cadrului legal și a compatibilității cu legislația în vigoare, fiind analizate aspecte legate de raporturile juridice dintre autoritățile publice locale de nivel diferit și modul de încorporare a actului normativ în cadrul legal existent. Respingerii cererii de recuperare a datoriei deschide calea unui posibil litigiu între Consiliul Raional Soroca și Consiliul municipal Soroca. În lipsa unei soluții amiabile, disputa financiară ar putea ajunge în instanță, cu potențiale efecte asupra bugetelor locale și asupra implementării proiectelor de infrastructură din regiune.