Centrul de Sănătate Rudi, Oficiile medicilor de familie Tătărăuca Veche și Iarova au primit echipamente medicale moderne

Trei instituții medicale publice din raionul Soroca au fost dotate cu dispozitive medicale moderne în cadrul unui proiect investițional înaintat de Centrul de Sănătate Rudi „Ion Vasilachi” și finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), informează provincial.md

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 61 de mii de lei, finanțare asigurată integral de CNAM. Proiectul a vizat achiziționarea a patru dispozitive medicale: două electrocardiografe cu șase canale, un coagulometru semiautomat și un analizator portativ imunologic.

În urma unei vizite de monitorizare, reprezentanții CNAM au constatat că echipamentele medicale au fost livrate, instalate și testate în conformitate cu prevederile contractuale, fiind însoțite de documentația necesară și având certificate de calitate și conformitate valabile.

Coagulometrul semiautomat și analizatorul portativ imunologic au fost instalate în Centrul de Sănătate Rudi, iar cele două electrocardiografe – în oficiile medicilor de familie Tătăreuca Veche și Iarova. Punerea în funcțiune a aparatelor medicale a fost realizată concomitent cu instruirea personalului medical.

Implementarea proiectului contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor medicale, reducerea timpului de așteptare pentru investigații și la consolidarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor medicale, sporind accesul populației la servicii de calitate.