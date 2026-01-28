Ministrul Anatolie Nosatâi regretă decesul militarului de la Visoca

Anatolie Nosatâi, Ministrul Apărării,  a comentat cazul militarului din satul Visoca, care s-a împușcat în timpul serviciului, într-o unitate militară din orașul Florești, fiind întrebat dacă este vorba despre bullying sau un incident izolat, scrie stiri.md cu referire la unimedia.info

Regret cele întâmplate. Vreau să menționez că este în derulare cercetarea acestei tragice întâmplări, dar cum vor fi rezultatele, acestea vor fi aduse la cunoștința opiniei publice”, a spus Anatolie Nosatâi. Vă reamintim că, pe data de 20 ianuarie un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, s-a rănit, în rezultatul unei împușcături cu arma din dotare, în timpul executării serviciului. Prima versiune a tragediei a fost suicidul.  


