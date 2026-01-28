Sesiune de orientare în carieră la Colegiul „Mihai Eminescu” Soroca / VIDEO

Orientarea și ghidarea în carieră devin tot mai importante pentru elevi, mai ales într-o perioadă în care alegerea unui drum profesional poate influența direct viitorul unui tânăr. Activitățile interactive și exercițiile practice îi ajută să-și descopere interesele, să-și înțeleagă abilitățile și să ia decizii mai conștiente în privința parcursului educațional și profesional.

În acest context, recent, profesoara Daniela Fiodorciuc a desfășurat o sesiune de orientare și ghidare în carieră pentru elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din municipiul Soroca, unde tinerii au participat la activități interactive, discuții și exerciții menite să le ofere mai multă claritate asupra viitorului lor.

Pe parcursul sesiunii, elevii au fost încurajați să își identifice abilitățile și interesele, să își planifice pașii următori și să înțeleagă mai bine ce înseamnă o alegere responsabilă atunci când vine vorba despre carieră și dezvoltare personală.

Această activitate face parte din proiectul UNICEF „Promovarea mecanismelor de participare a elevilor la luarea deciziilor”, implementat de Centrul de Informare și Resurse PRO BONO, cu susținerea financiară a Guvernului Coreei.

Totodată, proiectul presupune mai multe sesiuni și întâlniri educative, organizate cu diferite grupuri și clase din cadrul colegiului, iar sesiunea relatată astăzi reprezintă una dintre activitățile desfășurate în cadrul acestui program.

Astfel de inițiative oferă elevilor nu doar informație, ci și încredere și motivație, ajutându-i să își construiască un plan real pentru viitor și să își aleagă drumul potrivit.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter MoJo: Marian Ceban