Atelierul de lectură axiologica desfășurat în cadrul săptămânii limbii române la „Constantin Stere” / VIDEO

Săptămâna Limbii Române la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din orașul Soroca a fost celebrată prin organizarea unui atelier de lectură axiologică cu tema „Valorile morale în nuvela «Alexandru Lăpușneanul»”. Activitatea a fost realizată cu implicarea elevilor clasei a X-a „A”, coordonați de profesoara Dragălina Mihalcean.

Aceștia au analizat comportamentul personajelor și au reflectat asupra relației dintre putere și moralitate. Discuțiile interactive au evidențiat actualitatea mesajului transmis de autor. Atelierul a stimulat gândirea critică și exprimarea argumentată a opiniilor. Manifestarea a contribuit la promovarea limbii române și a valorilor culturale în rândul elevilor.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord"

Reporteri: Maria Manea și Daria Dubneac