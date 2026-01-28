Atelierul de lectură axiologica desfășurat în cadrul săptămânii limbii române la „Constantin Stere” / VIDEO

Săptămâna Limbii Române la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din orașul Soroca a fost celebrată prin organizarea unui atelier de lectură axiologică cu tema „Valorile morale în nuvela «Alexandru Lăpușneanul»”. Activitatea a fost realizată cu implicarea elevilor clasei a X-a „A”, coordonați de profesoara Dragălina Mihalcean.

Aceștia au analizat comportamentul personajelor și au reflectat asupra relației dintre putere și moralitate. Discuțiile interactive au evidențiat actualitatea mesajului transmis de autor. Atelierul a stimulat gândirea critică și exprimarea argumentată a opiniilor. Manifestarea a contribuit la promovarea limbii române și a valorilor culturale în rândul elevilor.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporteri: Maria Manea și Daria Dubneac


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

