MANIPULARE: Republica Moldova este campioana Europei la curent scump

Mai multe surse online au anunțat că R. Moldova ar avea cea mai scumpă electricitate din Europa, raportată la puterea de cumpărare. Deși afirmația pornește de la un grafic real dintr-un raport HEPI, expertul în energie Sergiu Tofilat susține că această concluzie se bazează pe calcule neoficiale și netransparente, care confundă prețul energiei cu nivelul veniturilor și nu sunt susținute de datele oficiale. Informațiile sunt respinse și de Ministerul Energiei, care avertizează că astfel de comparații ignoră diferențe structurale majore dintre piețele energetice din Uniunea Europeană și regiunea Europei de Est.

Recent, numeroase surse media și canale de social media au răspândit informația potrivit căreia R. Moldova ar fi „campioana Europei la curent scump” și că situația din țară ar fi „mai rea decât în orice stat din UE”. „Republica Moldova ar deveni cel mai scump stat din Europa la electricitate pentru populație, dacă ar fi inclusă în clasamentul european al prețurilor ajustate la puterea de cumpărare (PPS), potrivit unui calcul comparativ realizat pe baza metodologiei HEPI (Household Energy Price Index)”, au scris sursele.

Mesajul se bazează pe un grafic real din raportul HEPI (Household Energy Price Index) pentru luna decembrie 2025, însă acesta este folosit pentru a susține o concluzie despre R. Moldova printr-un calcul neoficial, prezentat ca fapt sigur. „Prin comparație, aplicând aceeași metodologie pentru R. Moldova, care deși inclusă în statisticile Eurostat, rezultă că prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici depășește semnificativ aceste niveluri. La tariful de 3,59 lei/kWh practicat de Premier Energy, prețul ajustat la puterea de cumpărare ajunge la aproximativ 50 PPS, iar pentru consumatorii deserviți de FEE Nord, unde tariful este de 4 lei/kWh, valoarea urcă spre 56 PPS. Astfel, R. Moldova ar depăși nu doar media UE, ci și cele mai scumpe capitale europene incluse în tabelul HEPI, unde plafonul maxim se situează în jurul valorii de 46-47 PPS. În termeni de putere de cumpărare, povara facturii la electricitate pentru gospodăriile moldovenești ar fi mai mare decât în orice stat membru al Uniunii Europene”, scriu autorii textului.

Mesajul a fost distribuit pe mai multe pagini și conturi de Facebook, inclusiv TV6, Аргументы и Факты в Молдове, pe pagina liderului organizației teritoriale Fălești a partidului Inima Moldovei, Vitalie Pavel Blanari, precum și pe cea a deputatei socialiste Alla Darovannaia. Informația a fost promovată și de deputatul socialist Bodgan Țîrdea, dar și de propagandistul Veaceslav Jukov. Narațiunea a circulat pe mai multe canale de Telegram, printre care Приднестровец, Index, Смуглянка, Главные Новости Молдовы и Мира, Протесты в Молдове, МЯСОРУБКА NEWS, KP Moldova – toate cunoscute pentru că dezinformează în permanență.

Sergiu Tofilat: Ar rezulta că R. Moldova plăteşte cea mai scumpă energie din Europa, ceea ce este o speculație

Expertul în energie Sergiu Tofilat explică într-un comentariu pentru Stopfals.md că mesajul pornește de la o confuzie esențială, prezentată publicului într-un mod care induce în eroare. El oferă și un exemplu simplu pentru a explica diferența dintre prețul energiei și capacitatea de a o achita.

„Din acest articol ar rezulta că R. Moldova plăteşte cea mai scumpă energie din Europa, ceea ce este o speculație. Pretinsele calcule se referă la puterea de cumpărare, cu alte cuvinte – câţi kilowaţi de energie poate cumpăra un consumator din salariul lunar. De pildă, luăm un muncitor de la sat cu un salariu lunar de 10.000 lei şi un director de companie din Chişinău cu un salariu lunar de 50.000 lei. Ambii plătesc acelaşi tarif la energie, dar este evident că directorul de companie are salariu mai mare şi poate cumpăra mai mulţi kilowaţi de energie. Înseamnă asta că în sat energia electrică e mai scumpă? Sigur că nu, este vorba că salariul muncitorului din sat este mai mic decât al directorului de companie de la Chişinău”, a spus Sergiu Tofilat.

Cifrele prezentate pentru R. Moldova, rezultatul unor calcule netransparente

Expertul mai precizează că o comparație corectă trebuie să pornească de la tariful efectiv plătit de consumatori, nu de la indicatori recalculați fără transparență metodologică: „Mult mai potrivit este să comparăm tariful la energie în R. Moldova cu tariful din ţările europene. Potrivit ultimelor date oficiale publicate de Comisia Europeană, la mijlocul anului 2025, preţul mediul al energiei electrice în UE pentru consumatorii casnici a fost de 246 euro/MWh, sau de 4,87 lei/kWh. Pentru comparaţie, consumatorii din R. Moldova achită un tarif de 3,59 lei/kWh la Premier Energy şi 4 lei/kWh la FEE Nord. Deci consumatorii din R. Moldova plătesc un tarif la energie cu 20-25% mai ieftin decât media europeană”.

El atrage atenția și asupra modului în care este folosit raportul HEPI (VaasaETT) și subliniază că R. Moldova nu este inclusă în tabelul HEPI, iar cifrele prezentate pentru R. Moldova sunt rezultatul unor calcule proprii, netransparente.

„Această ştire face referinţă la publicaţia lunară a unor analişti de la VaasaETT. Analiza lor nu se bazează pe tariful achitat de consumatori, dar pe ofertele de preţ din capitalele europene dacă vrei să treci la alt furnizor de energie într-o anumită lună. Asta e menţionat în metodologia lor de calcul. Autorii raportului recalculează preţul energiei în funcţie de puterea de cumpărare a cetăţenilor din diferite oraşe. După cum vedem, R. Moldova nu este inclusă în tabel. Autorii ştirii au făcut calcule proprii, dar nu au indicat nici o sursă ca să putem verifica datele. Nu este clar care metodologie a fost aplicată pentru R. Moldova, care cifre au fost luate în calcul, unde e formula de calcul ca să verificăm corectitudinea”, a spus Sergiu Tofilat.

„Astfel de comparații ignoră diferențe structurale majore”

Ministerul Energiei a respins afirmația că R. Moldova ar avea cea mai scumpă electricitate din Europa și atrage atenția că astfel de comparații ignoră diferențe structurale majore dintre piețele energetice din UE și regiunea Europei de Est.

Într-un comentariu pentru Stopfals.md, instituția a explicat de ce utilizarea prețului mediu din UE fără context metodologic poate induce în eroare.

„Autorii așa-zisei analize operează cu prețul mediu în UE, însă uită sau intenționat nu vorbesc despre structura mixului energetic în UE. Și aici avem în vedere, în primul rând, volumele mari de energie nucleară ieftină, produsă în Franța, și în al doilea rând, cota mare de energie regenerabilă, care sunt deja de mai mulți ani mai ieftină decât energia generată din surse fosile. După ce Rusia a început să distrugă în mod ilegal capacitățile de generare ale Ucrainei, în anul 2023, aceasta își acoperă parțial necesitățile din importuri de energie din țările vecine. Astfel, întreaga regiune a devenit deficitară din punctul de vedere al disponibilității capacităților de generare, ceea ce a provocat o creștere a prețurilor, inclusiv față de țările Europei occidentale. În același timp, există o insuficiență de interconexiuni între Europa de Est și partea vestică a Europei, pentru a putea transporta energia disponibilă la prețuri mai accesibile. Uniunea Europeană lucrează în prezent la dezvoltarea infrastructurii de transport a energiei electrice prin proiecte de interes comun. Inclusiv, R. Moldova lucrează la trei noi interconexiuni cu România – se finalizează Linia electrică Vulcănești – Chișinău, este în etapă de evaluare a ofertelor Linia Bălți – Suceava și la etapa de studiu de prefezabilitate Linia Strășeni – Gutinaș”, a comunicat Ministerul Energiei.

Energia, un subiect recurent în campaniile de dezinformare

De-a lungul timpului, subiectele legate de energie au fost folosite frecvent în campanii de dezinformare și manipulare.

Stopfals.md a identificat și demontat mai multe falsuri răspândite în mediul online privind tarifele la resursele energetice sau securitatea energetică. De asemenea, pe tema energiei electrice și a tarifelor, Stopfals.md a atras atenția asupra unor falsuri și speculații distribuite ilegal pe foi volante tipărite de echipa condamnatului fugar Ilan Șor.

Victoria Borodin, Stopfals.md