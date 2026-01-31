Curtea Constituțională i-a spus NU lui Vasile Tarlev. Decizie importantă privind coruperea electorală pasivă

 Curtea Constituțională a constatat drept inadmisibile solicitările fostului premier Vasile Tarlev, actualmente deputat. Alături de un grup de persoane care s-au ales cu amenzi pentru că au acceptat bani în procesul electoral, Tarlev a cerut declararea ca fiind neconstituționale a prevederilor care oferă poliției și ofițerilor CNA competența de a constata și documenta cazurile de corupere electorală pasivă.

Decizia a fost pronunțată pe 29 ianuarie și clarifică modificările la Codul contravențional, din 13 martie 2025, prin care polițiștii și ofițerii CNA au obținut competențe suplimentare, și anume de a constata și examina cazurile de corupere electorală pasivă. Conform autorilor sesizării, aceste noi împuterniciri ale organelor de forță ar încălca „dreptul la un proces echitabil, prezumția nevinovăției și principiul legalității”… CITIȚI materialul integral pe anticoruptie.md


