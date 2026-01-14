Și tu, Iulia? Un nou scandal de corupție în Ucraina

Biroul Național Anticorupție din Ucraina a raportat pe 13 ianuarie că anchetatorii săi au „demascat” liderul unei fracțiuni parlamentare, care ar fi oferit mită reprezentanților altor partide în schimbul voturilor pentru anumite proiecte de lege.

Astfel, conform kyivindependent.com liderul unui partid politic din Parlamentul Ucrainei (Verkhovna Rada) ar fi oferit „beneficii ilicite” altor parlamentari în schimbul voturilor, a afirmat NABU și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) pe 13 ianuarie. Deși agențiile anticorupție nu au numit legislatorul sau partidul, o sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru Kyiv Independent că NABU și SAPO efectuau percheziții la sediile partidului Batkivșcina (Patria). Partidul Batkivșcina este condus de fostul prim-ministru și politician veteran Iulia Timoșenko.

Foto: Mediafax