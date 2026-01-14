Doi bărbați din Soroca, condamnați pentru huliganism cu aplicarea violenței

De către
OdN
-
0
48

Un conflict izbucnit într-un loc public dintr-o localitate din raionul Soroca s-a soldat cu condamnarea a doi bărbați pentru huliganism.

În urma agresiunii, victima a suferit leziuni corporale ușoare, confirmate prin expertiză medico-legală. Instanța a aplicat fiecăruia câte o pedeapsă de doi ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe termene de un an, respectiv doi ani. De asemenea, cei doi au fost obligați să se prezinte periodic la organul de probațiune și să anunțe orice schimbare de domiciliu sau deplasare mai mare de cinci zile.

Totodată, instanța a admis integral acțiunea civilă înaintată de partea vătămată și a dispus încasarea, în mod solidar, a sumei de 50 de mii de lei, reprezentând prejudiciu material, moral și biologic.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentȘi tu, Iulia? Un nou scandal de corupție în Ucraina
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.