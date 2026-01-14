Doi bărbați din Soroca, condamnați pentru huliganism cu aplicarea violenței

Un conflict izbucnit într-un loc public dintr-o localitate din raionul Soroca s-a soldat cu condamnarea a doi bărbați pentru huliganism.

În urma agresiunii, victima a suferit leziuni corporale ușoare, confirmate prin expertiză medico-legală. Instanța a aplicat fiecăruia câte o pedeapsă de doi ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe termene de un an, respectiv doi ani. De asemenea, cei doi au fost obligați să se prezinte periodic la organul de probațiune și să anunțe orice schimbare de domiciliu sau deplasare mai mare de cinci zile.

Totodată, instanța a admis integral acțiunea civilă înaintată de partea vătămată și a dispus încasarea, în mod solidar, a sumei de 50 de mii de lei, reprezentând prejudiciu material, moral și biologic.