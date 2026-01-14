În ultima săptămână au fost înregistrate 8 cazuri de gripă sezonieră în raionul Florești și câte un caz în raioanele Soroca și Drochia

Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 5 – 11 ianuarie curent, au fost înregistrate 1910 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 17% față de săptămâna precedentă.

În această perioadă, au fost înregistrate 302 cazuri de gripă sezonieră, fiind cu 17% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară: 211 cazuri în mun. Chișinău, 18 cazuri în Bălți, 11 cazuri în Dondușeni, 10 cazuri în Ialoveni, 8 cazuri în Florești, câte 6 cazuri în Orhei și Comrat, 4 cazuri în Glodeni, câte 3 cazuri în Anenii Noi, Fălești, Râșcani și Strășeni, câte 2 cazuri în Cahul, Căușeni, Criuleni, Dubăsari, Edineț și Soroca și câte un caz în Călărași, Drochia, Hâncești și Ungheni.

Deși se atestă o scădere a numărului de cazuri, ne aflăm în continuare în plin sezon gripal, motiv pentru care specialiștii ANSP recomandă respectarea în continuare a măsurilor de protecție:

păstrarea distanței sociale;

evitarea locurilor aglomerate;

spălarea regulată a mâinilor cu apă și săpun;

respectarea igienei tusei și a strănutului (acoperirea nasului și a gurii cu un șervețel sau folosirea plicii cotului în timpul tusei și strănutului);

respectarea măsurilor sanitare la locul de trai, la locul de muncă, de educație și învățământ, cu aerisirea spațiilor închise;

realizarea triajului observațional zilnic în cadrul unităților preșcolare;

purtarea măștilor în instituțiile medicale;

adresarea la medicul de familie la apariția primelor simptome ale infecțiilor respiratorii;

menținerea unui stil de viață sănătos, care să includă o alimentație bogată în legume și fructe, odihnă adecvată și exerciții fizice regulate.