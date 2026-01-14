„Să moară mama!” sau „Să moară familia mea!”. De unde provin aceste expresii de prost gust şi cum se explică repetarea lor obsesivă

Psihologul Cezar Laurenţiu Cioc explică originea şi semnificaţia acestor ticuri verbale de prost gust pe care în special bărbaţii dar şi unele femei le folosesc în mod obsesiv în discuţiile de zi cu zi.

Se întâmplă ca mergând pe stradă, cu mijloacele de transport in comun, în baruri, terase, discoteci sau diferite locuri publice, să auzi din gura unor tipi (sau tipe) expresii verbale de un prost gust şi semnificaţie morbidă precum “Să moară mama!”, “Să moară ce am mai scump!” sau “Să moara familia mea!”. Deşi limbajul este suburban, expresiile cu pricina ies uneori din gura unor oameni bine îmbrăcaţi, care etalează tot felul de gageturi scumpe. De unde provin aceste vorbe şi ce îi determină pe unii să le rostească obsesiv aflăm de la psihologul Libertatea.

„Îţi faci imediat o idee despre educaţia şi calitatea unui om în funcţie de modul de exprimare verbală”

“Aceste expresii ajung să devină ticuri verbale inconştiente. Ele sunt preluate iniţial de la alte persoane prin viu grai. Cei ce le folosesc obsesiv sunt personalităţi de tip demonstrativ şi egocrentic. Caută să aibă mare impact asupra interlocutorului de aceea implicarea emoţională în comunicare este mare, desi nu transmit niciun mesaj raţional concret. Sunt oameni care habar nu au ce înseamnă ideea de moarte, de suferinţă ci doar o folosesc pentru a impresiona. Folosirea acestor expresii este specifică persoanelor care nu au avut acces la educaţie sau la cizelare comportamentală. De cele mai multe ori, bărbatii care folosesc aceste expresii, se referă la femei folosind denumirea popular-vulgară a organului sexual feminin, ăla care incepe cu p. Dacă esti femeie şi auzi un bărbat folosind aceste expresii, recomandarea mea este să te delimitezi căt mai clar de interacţiunea de orice tip cu el“, a declarat psihologul Cezar Laurenţiu Cioc (foto).

