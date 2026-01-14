Lilian Popescu, selecționerul naționalei, implicat într-un scandal de stradă după o parcare neregulamentară

Selecționerul naționalei de fotbal a Republicii Moldova a ajuns în centrul unui scandal. Lilian Popescu a fost amendat pentru că a parcat neregulamentar într-un sector din Chișinău. Totul a fost filmat de un activist după ce situaţia a degenerat într-o ceartă ca la uşa cortului.

În imagini apare Lilian Popescu, selecționerul naționalei de fotbal a Republicii Moldova. Antrenorul s-a arătat revoltat de faptul că activistul, care ulterior a publicat imaginile pe canalul său de YouTube, a chemat poliţia pentru a-i fi ridicată maşina parcată neregulamentar pe strada Kiev, alături de alte automobile. Între cei doi s-a iscat o ceartă, cu schimburi de replici și limbaj vulgar.

TVR MOLDOVA a încercat să obținem o reacție de la selecționerul naționalei de fotbal a Republicii Moldova, dar acesta a refuzat să comenteze cele întâmplate. Lilian Popescu a menționat doar că a plătit deja amenda.

Conform Codului Contravețional, staționarea sau parcarea în locuri interzise se penalizează cu o amendă ce variază între 900 și 1500 de lei. Am telefonat responsabilii de la poliție pentru a ne oferi mai multe detalii, însă, aceștia nu ne-au răspuns.

Autor: Adrian SĂU, tvrmoldova.md