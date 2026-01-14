Primăria municipiului Soroca propune modernizarea pieței agroalimentare cu 100 de standuri pentru producători

Piața agroalimentară raională din municipiul Soroca ar putea deveni, în următorii ani, un centru comercial modern și sigur pentru producători și consumatori, dacă proiectul de modernizare inclus în Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Soroca pentru perioada 2026–2030 va fi aprobat în urma consultărilor publice inițiate de Primăria Soroca.

Potrivit documentului propus spre consultare publică, proiectul vizează transformarea actualei piețe agroalimentare într-un spațiu modern, bine organizat și funcțional, care să susțină dezvoltarea comerțului local, să crească siguranța alimentară și să promoveze produsele autohtone.

Obiectivul general al inițiativei este crearea unui spațiu comercial adaptat nevoilor producătorilor locali și vizitatorilor, cu infrastructură modernă, care să stimuleze economia locală și să devină un reper regional pentru comerțul agroalimentar.

Documentul identifică mai multe probleme majore ale pieței existente: infrastructura deteriorată, instalații electrice și sanitare depășite, condiții neigienice, lipsa spațiilor frigorifice suficiente, un sistem de management ineficient, precum și accesul limitat pentru vizitatori din cauza parcărilor și trotuarelor neamenajate. Toate acestea au un impact negativ direct asupra producătorilor locali, care se confruntă cu spații insuficiente și condiții improprii de comercializare a produselor.

Pentru soluționarea acestor probleme, proiectul prevede reabilitarea integrală a halei principale și a spațiilor conexe, crearea de standuri modulare moderne pentru fiecare categorie de produse, implementarea unui sistem digital de gestionare a pieței și dotarea acesteia cu echipamente frigorifice, sisteme de ventilație și de igienizare. Totodată, este planificată amenajarea infrastructurii exterioare, inclusiv parcări, alei, iluminat și mobilier urban.

Implementarea proiectului este structurată pe etape, pe parcursul mai multor ani. În 2026 este planificată analiza și proiectarea, care includ auditul tehnic al pieței, elaborarea proiectului tehnic și a studiului de fezabilitate, precum și consultări cu producătorii locali. În perioada 2026–2027 urmează reabilitarea halei și dotarea acesteia, iar între anii 2027–2028 este prevăzută amenajarea infrastructurii exterioare și a căilor de acces. Ultima etapă, programată pentru 2028–2029, se va axa pe promovarea pieței și integrarea acesteia în circuitul regional, inclusiv prin campanii media și crearea brandului local „Produse din Soroca”.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt fermierii și producătorii locali, agenții economici și vizitatorii pieței, în timp ce beneficiile indirecte se vor resimți la nivelul întregului municipiu, prin stimularea economiei locale, dezvoltarea sectorului de transport și logistică și accesul populației la produse proaspete și de calitate.

Printre rezultatele preconizate se numără modernizarea halei principale, amenajarea a 100 de standuri pentru producători, crearea parcărilor și trotuarelor, precum și funcționarea unui sistem digital de management. Din punct de vedere economic, documentul estimează o creștere a vânzărilor producătorilor locali cu 30–40%, crearea a cel puțin 50 de locuri de muncă directe și majorarea fluxului de vizitatori cu 50% anual.

Inițiativa de modernizare a pieței agroalimentare din Soroca este justificată, potrivit strategiei, de starea infrastructurală depășită a pieței și de necesitatea alinierii la standarde europene. Proiectul este prezentat ca un instrument de sprijin pentru producătorii locali, de dezvoltare a comerțului regional și de consolidare a economiei municipale, cu accent pe durabilitate, eficiență energetică și promovarea produselor locale. Următorul pas îl reprezintă consultările publice, care vor decide forma finală și viitorul acestei investiții strategice pentru municipiu.

Consultările publice, inclusiv la acest subiect, vor fi organizate de Primăria municipiului Soroca vineri, 23 ianuarie 2026, la ora 14:00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Soroca.