Corupția – factorul comun care i-a scos pe oameni în stradă în 2025. Proteste de proporție din Europa până în Asia

Proteste anticorupție masive au „inundat” marele orașe din peste 70 de țări din Europa până în Asia pe parcursul anului 2025. Datele Global Protest Tracker arată că politicile antidemocratice și corupția au alimentat o parte semnificativă a protestelor în 2025 într-o serie de țări. În ultimele luni ale anului, unii observatori s-au folosit de valul de proteste conduse de tineri pentru a promova ideea unei „mișcări globale a Generației Z”, în creștere, arată o analiză publicată pe Stiripesurse.ro.

Georgia

Un număr record de proteste au avut georgienii, care au umplut piețele și străzile timp de un an, furioși din cauza deciziei prim-ministrului Irakli Kobakhidze de la sfârșitul lunii noiembrie 2024 de a anunța o suspendare de patru ani a procesului de aderare a țării la UE. În martie, proteste în masă au izbucnit în Macedonia de Nord, condamnând corupția și luarea de mită, care au dus la un incendiu devastator în orașul Kocani, soldat cu moartea a 59 de persoane cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani și rănirea a peste 150 de alte persoane.

Bulgaria

La sfârșitul anului, furioasa Generație Z a Bulgariei și-a arătat puterea prin proteste de mare amploare, care au dus în cele din urmă la căderea guvernului format din GERB, Partidul Socialist Bulgar și Există un Astfel de Popor, susținut de liderul formațiunii Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți – Noul Început, sancționat pentru corupție, Delian Peevski. Tinerii furioși au fost inițial provocați de planurile de a introduce bugetul extrem de controversat pentru anul viitor, dar în cele din urmă valul de proteste a cuprins și corupția neîtreruptă și aroganța politică a foștilor conducători.

Serbia

În alte țări, însă, demonstrațiile nu s-au potolit de mai bine de un an. Pe 1 noiembrie 2024, o copertină de beton s-a prăbușit și a ucis 16 persoane la gara din Novi Sad, Serbia. Este demn de remarcat faptul că gara a fost inaugurată cu fast de două ori, deschiderea din 2022 având loc în timpul campaniilor electorale din Serbia și Ungaria. La acea vreme, prim-ministrul maghiar Viktor Orbán și președintele sârb Aleksandar Vučić au participat împreună la deschiderea tronsonului feroviar Belgrad-Novi Sad, parte a liniei feroviare internaționale Belgrad-Budapesta. Vučić și Orbán sunt cunoscuți pentru atitudinile lor pro-ruse și împotriva guvernelor pentru care au avut loc mai mult de unul sau două proteste majore.

Tragedia de la Novi Sad a declanșat cel mai masiv și prelungit val de proteste împotriva corupției și neglijenței oamenilor lui Vučić. Studenții au blocat universitățile și au organizat marșuri de protest, la care s-au alăturat și profesorii lor. La cel mai mare protest din istoria modernă a Serbiei, din 15 martie, s-au strâns între 275.000 și 300.000 de oameni. Protestatarii susțin că, în timpul minutului de reculegere în memoria victimelor din Novi Sad, s-a auzit un zgomot neobișnuit, posibil cauzat de un tun sonic folosit împotriva mulțimii. 56 de persoane au fost spitalizate, dintre care unele au fost diagnosticate cu deficiențe de auz. Guvernul neagă acuzațiile. Cu toate acestea, formele de protest în Serbia nu se limitează doar la blocarea universităților și la scandarea de sloganuri. 80 de studenți sârbi au mers cu bicicleta de la Novi Sad la Parlamentul European de la Strasbourg pentru a se întâlni cu eurodeputații și a înmâna o scrisoare Consiliului Europei în care descriu situația politică din Serbia în urma tragediei de la gara feroviară.

Nepal

În septembrie, atenția presei s-a concentrat asupra protestelor Generației Z din Nepal, care l-au înlăturat pe premierul Sharma Oli cu prețul a numeroase victime. Mărul discordiei, scrie BBC, s-a dovedit a fi nunta fiicei unui politician nepalez. Se susține că evenimentul a blocat un drum principal, ceea ce a provocat kilometri întregi de ambuteiaje. Pe rețelele de socializare ale fiilor și fiicelor politicienilor nepalezi circulă în mod regulat fotografii din vacanțe exotice, cu haine din ultima modă de la cele mai scumpe mărci și cu mașini rapide. Furioși de ceea ce au văzut și au citit online, tinerii protestează în capitala Kathmandu. Nemulțumirea în masă cauzată de corupție este alimentată și mai mult de decizia guvernului de a bloca prin lege accesul la rețelele de socializare. Potrivit guvernului, motivul îl reprezintă profilurile false și abuzurile. Sute de protestatari furioși au luat cu asalt parlamentul din capitala Kathmandu, apoi l-au incendiat. Același lucru se întâmplă și cu clădirea Curții Supreme, cu reședința prezidențială, casa prim-ministrului, casele miniștrilor și politicienilor. Într-unul dintre numeroasele incendii, soția unui fost prim-ministru al Nepalului a murit. Victimele protestelor de masă sunt în număr de 72. Cam în aceeași perioadă, Filipine a fost martor și la proteste ale Generației Z împotriva unui scandal de corupție legat de proiectele de control al inundațiilor din țară.

Puncte comune

Analiștii se grăbesc să găsească puncte comune între protestele „tinerilor”. În întreaga lume, susține publicația electronică „Globe and Mail”, mișcările de protest au un limbaj comun, care se bazează pe puterea rețelelor sociale – terenul pe care se exprimă generația online. Facebook, Discord și Reddit sunt centre de organizare a protestelor, iar TikTok și Instagram pentru denunțarea problemelor politice și transmiterea protestelor în timp real, iar rețeaua socială X este locul unde se pot partaja informații de la fața locului, minut de minut.

Un limbaj comun de meme-uri, hashtag-uri și referințe sarcastice la cultura pop au devenit un simbol al rezistenței. Înainte de începerea protestului de la 1 decembrie în Bulgaria, aplicația de chat de pe Facebook „Messenger” era plină de desene animate cu un porc roz, peste care erau coborâte gratii și inscripția „vrem porci cu dungi”, pe care oricine o putea adăuga deasupra fotografiei de profil. La protestul în sine, protestatarii au cântat la unison „imnul” „Când pa, când pa, când Peevski pa,” pe melodia When the saints go marching in.

Deși acest grup de proteste conduse de tineri este semnificativ, nu este o tendință nouă, notează Fundația Carnegie. Privind în urmă, datele de la Global Protest Tracker arată că procentul protestelor conduse de tineri între 2017 și 2019 a fost similar sau mai mare decât procentul protestelor conduse de Generația Z în 2025.

Corupția și dificultățile economice au declanșat o serie de demonstrații pe parcursul anului, dar acestea nu au fost întotdeauna conduse de cei mai tineri. Mai multe țări au protestat împotriva măsurilor de austeritate nepopulare, inclusiv Belgia, Franța, Slovacia și România. Acestea spun că diverse reforme care afectează pensiile, educația și despăgubirile pentru lucrători nu fac decât să înrăutățească dificultățile existente. În Grecia, lucrătorii au cerut o protecție și despăgubiri mai mari din partea guvernului. Chiriile mari din Spania, exacerbate de boom-ul turistic din regiune, au declanșat proteste în masă ale locuitorilor nemulțumiți care cer măsuri guvernamentale pentru a crește numărul de locuințe accesibile.

Fiecare mișcare de protest are propriile cauze interne de nemulțumire, fie că sunt determinate de Generația Z, de lucrători, fie de oponenții boom-ului turistic. Protestele din acest an au fost alimentate de furia publică profundă cauzată de o combinație de corupție, criză a costului vieții și nemulțumire economică generalizată, arată analiza citată.