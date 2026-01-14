Cel mai scump cadou primit de Maia Sandu, în anul 2025, a fost un un pix-roller albastru, din alamă, oferit de Emmanuel Macron

Potrivit documentului, cel mai scump cadou pe care l-a primit Maia Sandu în 2025, a fost un pix-roller albastru, din alamă, placat cu aur și finisat cu lac natural, din colecția „Elysee”, cu valoare de piață de 9950 de lei, oferit de președintele Franței, Emmanuel Macron. Președintele francez a mai oferit o bombonieră din porțelan, decorată cu crenguțe și flori poleite cu aur fin pe fond albastru, care costă 5640 de lei.

Un ulcior pentru vin din cristal de Bohemia, cu un preț de 7630 de lei, a fost oferit de președintele Republicii Cehe, Petr Pavel, alături de seturi de 6 pahare de șampanie, 6 pahare pentru vin alb și 6 pahare pentru vin roșu, care au costat 12.950 de lei.

Printre cadourile scumpe sunt sculptura în basorelief plat, realizată din bronz, în stil modernreligios, ambalată în cutie albă din piele, reprezentând un moment simbolic de solidaritate: un om îl ridică pe un altul căzut, într-un gest de compasiune și sprijinoferită de Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea, Episcop al Romei, are o valoare de 7 850 de lei.

Un alt cadou oferit președintei a fost un bol/farfurie din sticlă venețiană Murano, suflată manual și decorată cu puncte aurii, care costă 6150 de lei, oferit de Ignazio La Russa, Președintele Senatului Republicii Italiene.

Printre cele mai scumpe cadouri oferite președintei sunt o figurină decorativă sub forma unui cocostârc alb (Ciconia), simbol al păcii și prosperității, care costă 4850 de lei, o față de masă cu 6 șervețele, brodate manual, prezentate într-o cutie de lemn pictată cu flori în stil tradițional Belarus, cu valoarea de 3800 de lei, un covor tradițional azer, ornamentat, țesut manual din lână și mătase, care costă 3 500 de lei și o eșarfă din cașmir 100%, cu strat dublu, de 3080 de lei.

În total, registrul cadourilor include 62 de cadouri, cu o valoare de peste 114.000 lei. Toate cadourile primite de șefa statului au fost trecute în proprietatea Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

Conform registrului de evidență a cadourilor al Parlamentului, cel mai scump cadou primit este o tăviță de birou pentru a pune diferite obiecte, care valorează 2544 de lei, urmată de un set pentru ceai, suvenir tradițional Azerbaidjan, din sticlă, decorat cu ornamente aurite și simboluri din Baku, cu o valoare de 2086 de lei.

Alte cadouri oferite președintelui și vicepreședintei Parlamentului în anul trecut au fost o farfurie decorativă din metal cu imprimeu a diverse puncte turistice din România, care valorează 1957 de lei, un tablou în rama de lemn cu imaginea unei clădiri din Sibiu (România), cu o valoare de 1949 de lei, un sigiliu rotund confecționat din aliaj, cu inscripția „Corpul Legislativ”, cu o valoare de 1700 de lei, oferit de delegația elenă.

Printre cadourile declarate sunt o ramă pentru fotografii confecționată din sticlă, o pictură pe sticlă: Insula Santorini, un vas geometric din aliaj, reprezentând schematic o roată de căruță, o tavă din aliaj cu gravură decorativă a unui delfin.

Registrul de evidență a cadourilor primite de membrii Parlamentului include 29 de cadouri, cu o valoare totală de piață de 24 760 de lei. Majoritatea cadourilor primite au fost transmise în gestiunea muzeului Parlamentului.

Cel mai scump cadou primit, anul trecut, de prim-ministru a fost un tablou „Bucurie Vintage”, cu un preț de 2500 de lei, realizat de o pictoriță moldoveancă stabilită peste hotare.

Printre cadourile incluse în registrul Guvernului au fost ulcior din ceramică albă tradițională, set tradițional azerbaidjan din 2 pahare pentru ceai și 2 farfurioare, set de pahare din porțelan, eșarfe, șal, cutie pentru bijuterii.

În total, registrul cadourilor primite de reprezentanții Guvernului și Cancelariei de Stat include 37 de cadouri, cu o valoare de 10.800 de lei. O parte dintre cadouri au rămas la beneficiari, restul fiind transmise în proprietatea Cancelariei de Stat.