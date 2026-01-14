A crescut prima de asigurare medicală, se scumpesc și serviciile avocaților – cu 25 la sută

Serviciile avocaţilor s-ar putea scumpi cu 25% în urma creşterii primei de asigurare medicală pe care ei trebuie să o plătească în 2026. Uniunea Avocaţilor spune că Parlamentul a luat această decizie fără să consulte breasla apărătorilor. Pe lângă scumpirea serviciilor, s-ar putea înregistra şi situaţii în care avocaţii chiar să renunţe la practică, mai spune preşedintele Uniunii.

Majorarea bruscă a primei de asigurare medicală obligatorie pentru avocați, de la 5.054 la 12.636 de lei, ar putea provoca scumpiri ale serviciilor juridice, avertizează Uniunea Avocaților din R. Moldova. Preşedintele Uniunii spune că o majorare de peste 150% a acestei plăți obligatorii „este ilegală” și riscă să ducă la plecări din sistem ale unor avocaţi, în condițiile în care aproximativ jumătate dintre ei au venituri sub salariul mediu pe economie, transmite stiri.md cu referire la tvrmoldova.md

„Chiar astăzi a fost înregistrată o cerere de încetare a activităţii de avocat. Săptămâna trecută au fost înregistrate una sau două cereri. Cu exactitate pot spune că avem şi cereri de suspendare a activităţii de avocat, pentru că nu toţi rezistă acestei presiuni financiare”, a declarat Dorin Popescu, președintele Uniunii Avocaților.

În urma unei ședințe extraordinare desfășurate la începutul lui ianuarie, Consiliul Uniunii Avocaților a recomandat majorarea onorariilor cu aproximativ 25% pentru a face față noilor cheltuieli, dar a avertizat că această soluție nu este sustenabilă pe termen lung.

Cuantumul primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă a fost majorat pentru mai multe categorii de persoane care activează independent, inclusiv avocați, notari, mediatori, executori judecătorești, experți judiciari, traducători sau administratori autorizați. Totuşi, avocaţii se află într-o situaţie diferită faţă de alte profesii juridice, spune conducerea Uniunii Avocaţilor din R. Moldova.

„Dacă până acum tariful orar ca recomandare era minim 70 euro per oră până la 150 de euro per oră. Acum s-a majorat limita minimă de la 100 per oră până la 200 de euro. Am propus şi am recomandat majorarea tarifelor fixe pentru avocaţi. Ce ţine de profesia de avocat are un impact enorm negativ asupra tinerilor avocaţi care vin în profesie. Cum să achite avocaţii care sunt pensionari, care mai iau câte un dosar sau două ca să se menţină psihologic. Care este impactul asupra avocaţilor din localităţile rurale, unde capacitatea de plată a populaţiei este scăzută”, a declarat Dorin Popescu.

De exemplu, Alexandru Bot spune că, în medie, cheltuielile anuale ale unui avocat depășesc 120 de mii de lei. Aici intră contribuțiile la fondurile de asigurări sociale și asigurări medicale, impozitele, chiria sau costurile de funcționare a oficiului.

„Să fie clar, avocaţii prin definiţie nu sunt milionari. Noi suntem la fel contribuabil ca şi restul. Avem cheltuielile noastre, familiile noastre pe care trebuie să le întreținem. Nu ştiu dacă s-a făcut o analiză reală a ceea ce câştigăm şi respectiv cu ceea ce contribuim la stat. Vorbesc din propria experienţă, cheltuielile anuale se ridică la circa 5-6 mii de euro. Vorbim de o cheltuială medie a unui avocat. Sunt avocaţi cu siguranţă care plătesc mult mai mult”, a declarat Alexandru Bot, avocat.

Majorarea primei de asigurare medicală a fost decisă de Parlamentul Republicii Moldova la sfârșitul lunii decembrie 2025, odată cu adoptarea legislației bugetare pentru acest an. Parlamentarii spun că prima anterioară nu mai reflecta costul pachetului de servicii medicale garantate și că era un dezechilibru între contribuțiile persoanelor asigurate individual și cele ale salariaților, care achită contribuții procentuale din venit.

Autoritățile au mai declarat anterior că această majorare era necesară pentru asigurarea sustenabilității financiare a sistemului medical, în contextul creșterii costurilor serviciilor, medicamentelor și dispozitivelor medicale, precum și pentru consolidarea principiului solidarității în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală.