Sfatul medicului Maria Palanciuc: Ecografie frecventă în sarcină? Iată de ce nu e periculoasă

Multe viitoare mame se întreabă dacă ecografia efectuată în timpul sarcinii poate fi periculoasă sau dacă ar putea afecta starea intrauterină a fătului. Răspunsul este simplu: ecografia este sigură și neinvazivă.

O sarcină cu evoluție fiziologică presupune, de regulă, 3-4 ecografii de rutină. În cazurile mai complexe sau atunci când este necesar să se urmărească îndeaproape dezvoltarea fătului, ecografiile pot fi efectuate mult mai des, chiar săptămânal, fără risc pentru copil.

„Ecografia nu doar că nu dăunează, dar este un instrument esențial pentru monitorizarea sănătății fătului și pentru luarea la timp a deciziilor medicale corecte”, explică specialistul obstetrician-ginecolog Maria Palanciuc de la Spitalul Raional Soroca – Centrul Perinatal.

Prin urmare, viitoarele mame nu trebuie să se teamă dacă li se recomandă o ecografie mai frecventă decât se așteptau. Siguranța și sănătatea fătului sunt prioritare, iar ecografia este un aliat de încredere în această perioadă specială.

https://www.facebook.com/reel/2871693019688986