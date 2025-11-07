Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca aniversează 85 de ani

De către

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca își sărbătorește 85 de ani de la fondare, invitând absolvenți, profesori, parteneri și prieteni să participe la un eveniment special pe 5 decembrie.

De-a lungul celor 85 de ani, instituția a format talente, a cultivat pasiunea pentru muzică și artă și a contribuit la dezvoltarea spiritului cultural al comunității sorocene. Fiecare generație de elevi și cadre didactice a adăugat câte un capitol la istoria bogată a colegiului.

„Vă așteptăm să retrăim împreună amintiri, să reîntâlnim colegii și profesorii și să celebrăm excelența artistică a colegiului nostru”, transmit organizatorii.

Evenimentul este susținut de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii al Republicii Moldova, care subliniază rolul esențial al colegiului în promovarea artei și culturii naționale.