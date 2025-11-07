Rizea, împrumuturi pe cuvânt de onoare. Fostul său partener politic, lăsat fără 400 mii euro

Judecătoarea Georgeta Grozav a respins cererea de chemare în judecată depusă de Vladimir Daghi, fostul partener politic al lui Cristian Rizea. Ultimul i-ar datora aproape 400 mii euro, bani acordați în calitate de împrumut. Hotărârea, dispozitivul căreia a fost pronunțat în data de 30 octombrie, este cu drept de apel în termen de 30 zile. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice (CIJM) au deconspirat luxul în care trăia Rizea la Chișinău, după ce a fost condamnat în România pentru corupție și s-a refugiat în Republica Moldova. O altă investigație arată cum își asigura un trai pe picior larg din bani împrumutați.

În mai 2022, Vladimir Dachi a depus o plângere la poliţie în care îl acuză pe fostul său partener politic, ex-deputatul român, Cristian Mihai Rizea, că l-a deposedat de sume importante de bani. Relaţia lor s-a stricat prin luna martie, atunci când Rizea l-a acuzat public pe Dachi că ar susţine războiul din Ucraina.

Vladimir Dachi susţinea că i-a dat lui Rizea bani pentru întreţinere şi să-şi procure casa de pe strada Cireşilor din Chişinău, iar conflictul dintre ei a început atunci când i-a cerut o recipisă pentru imobil.

„L-am cunoscut pe Rizea în mai 2021. Mi-a făcut cunoştinţă o rudă. Apoi mi-a cucerit încrederea de care a făcut abuz. I-am dat şi mai înainte bani, inclusiv pentru chiria apartamentului. Spunea că nu are nici ce să mânânce. Iar când am cerut măcar recipisă pentru casă, el m-a refuzat. Organele de drept se vor clarifica”, a declarat Daghi pentru portalul Anticoruptie.md.