Locuitorii de la Candeba au apă doar pe panou / VIDEO

În satul Zastînca, regiunea Candeba, oamenii se plâng că încă nu au apă la robinete, deși în luna august a fost finalizată construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă, etapa a doua. Rețeaua este construită, dar nu poate fi pusă în funcțiune, deoarece nu a fost făcută recepția finală a lucrărilor.

Valeriu Covaliciuc, primarul satului, spune că administrația locală și-a făcut partea. „Eu din partea mea ca primar am întreprins toate măsurile din localitate. Absolut tot. Autorul de proiect a refuzat să elibereze avizul pozitiv sub motivul că au fost instalate alte fântâni decât cele prevăzute în proiect. Acum antreprenorul vrea să demonstreze că fântânile instalate corespund cerințelor și nu sunt abateri.”.

Potrivit Ludmilei Guțu, șefa Direcției Implementare, proiectul tehnic este încheiat, dar recepția finală nu poate fi semnată fără avizul autorului de proiect. „Proiectul este finalizat. Pentru a face recepția la terminarea lucrărilor este necesar avizul autorului de proiect. Autorul nu dă avizul pozitiv deoarece nu sunt instalate căminele de vizită prevăzute în proiect. Agentul economic face acum expertiza tehnică pentru a demonstra că aceste cămine îndeplinesc aceeași funcție ca cele din proiect. După finalizarea expertizei se face recepția lucrărilor, concluzia ANSP-ului și apoi urmează transmiterea la Regia Apă-Canal Soroca.”.

Locuitorii spun că situația este dificilă. Ei folosesc apă din izvoarele din zonă și își doresc ca sistemul să fie dat cât mai curând în exploatare, pentru că apa este necesară zilnic, în gospodărie și în familie.

Autoritățile locale, antreprenorul și autorul de proiect urmează să clarifice situația după finalizarea expertizei tehnice. După acest pas, sistemul ar putea fi transmis operatorului și conectat pentru utilizare.