Copilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național”, după ce nu s-a mai întors acasă de la liceu

Poliția a fost pusă în alertă ieri-seara, după ce o copilă nu a revenit acasă de la școală. Din nefericire, după câteva ore de căutări, aceasta a fost găsită zăcând în șahta ascensorului fostului Hotel Național din centrul capitalei, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei.

Potrivit surselor, victima s-a dovedit a fi o copilă în vârstă de 13 ani. Mama acesteia a alertat poliția în după-amiaza zilei de ieri, 6 noiembrie, în jurul 20:00, despre faptul că fiica sa nu a revenit acasă de la școală, asta deși ar fi trebuit să fie la domiciliul în jurul orei 16:00.

Oamenii legii au demarat imediat o operațiunea de căutare a copilei, însă din nefericire, peste aproximativ o oră aceasta a fost găsită de către un echipaj SAOP al INSP zăcând în stare de inconștiență în șahta ascensorului fostului hotel „Național”.

La fața locului a fost solicitată imediat o ambulanță, dar și un echipaj de salvatori care au scos-o pe fată din șahta liftului, însă din nefericire medicii au putut doar să constate decesul, transmite pulsmedia.md

Medicul-legist venit la fața locului, în urma examinării vizuale a cadavrului, nu a depistat pe suprafața cadavrului semne caracteristice de maltratare, în afară de cele rezultate în urma căderii de la înălțime.

Cadavrul acesteia a fost transportat la Centrul de Medicină Legală pentru a fi expus unei expertize mai ample, în urma cărora urmează să fie stabilită cu exactitate cauza decesului.