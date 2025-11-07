Scandalul diplomelor false // Reacția Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Universitatea de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, din Chișinău, a reacționat la informațiile apărute în spațiul public privind presupuse nereguli în eliberarea diplomelor de rezidențiat în dosarul de corupție iniția de procurorii de la București. „USMF „Nicolae Testemițanu” respectă integral legislația Republicii Moldova în procesul de admitere, instruire și eliberare a diplomelor medicilor rezidenți”, se precizează într-un comunicat de presă făcut public vineri.

„Cetățenii străini, inclusiv din România, pot fi admiși la studii de rezidențiat în baza contractelor de studii, iar alegerea specialității se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs. Universitatea aplică aceleași standarde academice și etice tuturor medicilor rezidențil, indiferent de cetățenie. Pentru fiecare specialitate există un program de rezidențiat aprobat, iar Universitatea respectă integral structura, conținutul și volumul de pregătire prevăzute în acesta.

Dosarul fiecărui medic rezident conține documentele obligatorii (promovarea examenelor, volumul de practică validat, foaia matricolă), iar diploma este eliberată strict în baza acestor evidențe”. USMF „Nicolae Testemițanu” este deschisă colaborării cu autoritățile competente și confirmă respectarea legalității desfășurării procedurilor interne cu privire la eliberarea actelor de studii.

Amintim că 12 medici români, absolvenți ai unor facultăți de profil din România și Republica Moldova sunt suspectați de procurorii de la Bucurelști că ar fi obținut în mod fraudulos dreptul de liberă practică pentru specialități pe care nu le-ar fi studiat în realitate. Parchetul General de la București a deschis o anchetă, pe care o califică drept fără precedent. În anchetă este vizată Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, care a eliberat actele.

Rectorul Universității de Medicină, Emil Ceban a preluat recent funcția de ministru al Sănătății în noul Guvern de la Chișinău și a decis să-și păstreze și funcția de rector.