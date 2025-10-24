Scriitorului sorocean Petru Popa i-a fost conferită Medalia „Mihai Eminescu”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 24 octombrie 2025, Decretul privind conferirea distincțiilor de stat mai multor personalități din domeniul literaturii, în semn de apreciere pentru contribuția lor remarcabilă la dezvoltarea culturii.

Astfel, scriitorului sorocean Petru Popa i s-a conferit Medalia „Mihai Eminescu”, pentru succese remarcabile în activitatea de creație, contribuția la promovarea valorilor culturale și spirituale ale țării, precum și pentru aportul la consolidarea identității culturale a Republicii Moldova.