Scriitorului sorocean Petru Popa i-a fost conferită Medalia „Mihai Eminescu”

De către
OdN
-
0
158
Vadim Sterbate (c)

 Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 24 octombrie 2025, Decretul privind conferirea distincțiilor de stat mai multor personalități din domeniul literaturii, în semn de apreciere pentru contribuția lor remarcabilă la dezvoltarea culturii.

   Astfel, scriitorului sorocean Petru Popa i s-a conferit Medalia „Mihai Eminescu”, pentru  succese remarcabile în activitatea de creație, contribuția la promovarea valorilor culturale și spirituale ale țării, precum și pentru aportul la consolidarea identității culturale a Republicii Moldova.


Articolul precedentAplicații practice de protecție civilă în satul Visoca din raionul Soroca / VIDEO
Articolul următorMinor condamnat la Soroca pentru vătămare gravă: a lovit un bărbat care și-a agresat nepoata
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.