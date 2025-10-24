Aplicații practice de protecție civilă în satul Visoca din raionul Soroca / VIDEO

Ieri, în satul Visoca, raionul Soroca, au avut loc aplicații practice de protecție civilă, desfășurate conform Planului de activitate pentru anul 2025. Activitatea a avut ca tematică măsurile ce trebuie întreprinse de autorități și formațiunile de protecție civilă ale primăriei în caz de cutremur, inundații sau incendii pe teritoriul localității.

Scopul exercițiului a fost aplicarea practică a cunoștințelor privind intervenția în situații excepționale. Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale Locale Visoca și efectivul de comandă al primăriei au fost instruiți cum să organizeze lucrările de salvare, evacuare și restabilire a pagubelor provocate de dezastre.

Aplicațiile au urmărit să dezvolte capacitatea de reacție a autorităților locale, pentru ca acestea să poată acționa eficient atunci când apar situații de urgență.

Activitatea s-a încheiat cu o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale Locale Visoca, în cadrul căreia au fost analizate acțiunile formațiunilor implicate și au fost discutate măsurile de îmbunătățire a intervențiilor viitoare.