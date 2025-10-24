„Aventurile lui Miskit” ajung în bibliotecile școlare din Chișinău

Rezultatele pozitive înregistrate în școlile din municipiul Chișinău, în procesul implementării resursei educaționale „Aventurile lui Miskit”, parte a programului ”Pentru o învățare mai bună”, contribuie la extinderea acesteia și în activitățile desfășurate de bibliotecarii școlari.

În acest sens, 60 de bibliotecari școlari din municipiul Chișinău învață, cum să folosească poveștile și activitățile lui Miskit pentru a aduce mai multă bucurie și sens în întâlnirile lor cu copiii în bibliotecă. Activitatea este organizată în Proiectul „Asigurarea bunăstării copiilor în instituțiile de învățământ și în comunități” finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei, implementat de AO ”Parteneriate pentru fiecare copil”, în parteneriat cu Consiliul Norvegian pentru Refugiați și Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică.

”Programul pentru o învățare mai bună” a fost lansat în Republica Moldova, în anul 2022, cu suportul NRC – Norwegian Refugee Council ca răspuns la contextul de criză umanitară și a fluxului mare de copii refugiați.