Campanie națională de prevenire: „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?”

Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca, din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, promovează campania națională de informare și conștientizare „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?”. Campania are scopul de a reduce riscurile la care sunt expuși copiii atunci când rămân nesupravegheați, atât pe parcursul anului de studii, cât și în timpul vacanțelor.

Inițiativa vine în contextul creșterii numărului de incidente provocate de joaca copiilor cu focul, mai ales în mediul rural și în perioadele când aceștia nu se află la școală. Prin activitățile desfășurate, Direcția Situații Excepționale Soroca își propune să sensibilizeze părinții, cadrele didactice și comunitatea locală privind importanța supravegherii copiilor și educării acestora în spiritul siguranței.

Tematicile campaniei vizează două situații frecvente:

1. Copiii rămași singuri acasă:

Căderea de la înălțime: geamuri fără plase de siguranță, balcoane fără grilaje, urcatul pe mobilier.

Utilizarea necorespunzătoare a aparatelor electrocasnice sau instalațiilor pe gaz.

Risc de explozie din cauza scurgerilor de gaz și a manipulării greșite a buteliilor.

Accesul la substanțe chimice, detergenți sau medicamente.

Manipularea obiectelor ascuțite sau tăioase.

Joaca cu focul, chibriturile sau brichetele.

Electrocutarea prin contact cu prize, cabluri sau aparate defecte.

2. Copiii aflați în afara locuinței:

Joaca în locuri periculoase precum șantiere, case părăsite sau linii ferate.

Deplasarea în spații necunoscute, izolate sau periculoase.

Risc de înec în râuri sau bazine acvatice.

Joaca lângă guri de canalizare, fântâni sau pe gheață subțire.

Expunerea la fenomene meteo periculoase, cum ar fi furtunile sau descărcările electrice.

Campania include și mesaje de conștientizare menite să atragă atenția părinților:

„Un minut de neatenție poate schimba o viață întreagă.”

„Nu lăsa copilul singur într-o lume plină de pericole.”

„Copiii nu au nevoie de libertate totală, ci de limite sigure.”

„Siguranța copilului tău începe cu vigilența ta.”

„Ce poate fi mai important decât copilul tău în siguranță?”

„Grija de azi previne tragediile de mâine.”

Direcția Situații Excepționale Soroca încurajează părinții să fie atenți, implicați și informați.

Mesaj pentru părinți: Fii alături. Fii prezent. Nu presupune. Întreabă. Ascultă. Protejează.

În cadrul campaniei, elevii din instituțiile de învățământ vor participa la sesiuni informative și practice privind comportamentul corect în caz de incendiu, cutremur sau alte situații excepționale. Ei vor învăța cum să folosească mijloacele de stingere a incendiilor, cum să apeleze corect Serviciul 112 și cum să reacționeze eficient pentru a-și proteja viața și pe cea a celor din jur.

Ofițer Superior al Serviciului Prevenție al DSE mun.Soroca locotenent-major al s/intern

Bruma Mihaela