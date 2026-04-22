Condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că a omorât cu cruzime un consătean

Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui tânăr, în vârstă de 27 de ani, originar din raionul Telenești, acuzat de omor cu deosebită cruzime, răpire și atragerea minorilor în activitate criminală. Instanța i-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 20 de ani, informează procuratura.md

Potrivit învinuirii înaintate de către acuzatorii de stat de la Telenești, la data de 05 octombrie 2025, pe timp de noapte, inculpatul, împreună cu un minor de 15 ani, s-au deplasat cu o căruță la domiciliul victimei, aflat într-un sat din raionul Telenești. Minorul a rămas afară, iar al doilea inculpat a scos victima din domiciliu, și acoperindu-i capul cu o perdea, l-a urcat cu forța în căruță.

Ulterior, inculpații au transportat bărbatul într-o zonă de șes din extravilanul localității, unde l-au agresat fizic prin aplicarea de lovituri cu pumnii și picioarele. Potrivit învinuirii, aceștia au legat victima cu o sârmă de picior, care au atașat-o la căruță și ar fi târât-o pe o distanță de aproximativ 20 de metri. În timp ce victima era încă în viață, inculpații i-au dat foc, cauzându-i suferințe fizice și psihice intense, manifestate prin arsuri extinse ce au afectat circa 40% din suprafața corpului. În urma leziunilor suferite, victima a decedat la fața locului.

Sentința poate fi contestată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Cahul.

În privința minorului, sentința urmează a fi pronunțată în luna mai 2026.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.