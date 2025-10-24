Minor condamnat la Soroca pentru vătămare gravă: a lovit un bărbat care și-a agresat nepoata

Un adolescent din raionul Soroca a fost condamnat la 3 ani și 9 luni de închisoare cu suspendare, după ce, în urma unui conflict izbucnit într-o gospodărie dintr-un sat al raionului, a agresat un bărbat, provocându-i leziuni grave, periculoase pentru viață. Incidentul s-a produs în vara anului 2025, iar Judecătoria Soroca a pronunțat sentința la 22 octombrie 2025.

Conflictul care a degenerat în violență

Potrivit hotărârii judecătorești, minorul a intrat în gospodăria unui localnic când, pe fondul unui conflict între membrii familiei, a intervenit și i-a aplicat bărbatului o lovitură cu pumnul în față. Victima a căzut și s-a lovit cu capul de o masă metalică aflată în apropiere.

Expertiza medico-legală a confirmat că bărbatul a suferit o traumă cranio-cerebrală acută deschisă, o fractură parietală cu înfundare și edem cerebral pronunțat, leziuni care „condiționează pericol pentru viață” și se califică drept vătămare corporală gravă.

În fața instanței, adolescentul și-a recunoscut integral vina, a declarat că regretă fapta și a cerut aplicarea unei pedepse minime, afirmând că pe viitor „nu va mai comite asemenea fapte”.

Mărturii și circumstanțe atenuante

Din mărturiile prezentate în dosar reiese că incidentul s-a produs după ce victima, aflată în stare de ebrietate, ar fi lovit o fată, rudă minoră, fapt care a declanșat reacția violentă a tânărului.

Potrivit soției victimei, imediat după lovitură bărbatul și-a pierdut cunoștința, fiind stropit cu apă pentru a-și reveni. Acesta a refuzat inițial să solicite ajutor medical, dar, la câteva zile după incident, a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au confirmat gravitatea leziunilor.

Instanța a ținut cont de faptul că inculpatul nu avea antecedente penale, a recunoscut fapta și a cooperat cu ancheta, elemente considerate circumstanțe atenuante.

În baza acestor circumstanțe, Judecătoria Soroca a stabilit o pedeapsă de 3 ani și 9 luni de închisoare, însă cu suspendare condiționată pe un termen de 2 ani. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile de la pronunțare.