Flashmob în fața Cetății Soroca – „Spune NU traficului de ființe umane!” / VIDEO

Ieri, în fața Cetății Soroca, a avut loc un flashmob tematic dedicat Zilei Europene de Luptă împotriva Traficului de Ființe Umane. Evenimentul a fost organizat de STAS Soroca, în parteneriat cu Școala Profesională din oraș, avându-le în rol de coordonatoare pe maistrul instructor Diana Luța și psihologul, coordonator artistic Tatiana Rudei.

Activitatea a avut ca scop informarea și sensibilizarea tinerilor privind pericolele traficului de persoane, identificarea formelor acestui fenomen și promovarea valorilor fundamentale – demnitate, libertate și siguranță.

Pe lângă momentul artistic, participanții au fost implicați într-o sesiune de informare și au primit pliante și materiale educative, menite să le ofere cunoștințe utile pentru prevenirea situațiilor de risc.

„Ziua Europeană împotriva traficului de persoane, marcată anual la 18 octombrie, este un prilej de a atrage atenția asupra unui fenomen care poate afecta pe oricine. Campania, desfășurată în perioada 18–24 octombrie, își propune să crească gradul de conștientizare în rândul elevilor cu privire la riscurile și consecințele traficului de persoane”, a menționat Liudmila Jitari, specialist principal în domeniul prevenirii violenței în familie și reabilitării victimelor infracțiunilor.

Evenimentul s-a încheiat cu mesaje de solidaritate și unitate, participanții reafirmând că doar prin educație, informare și implicare se poate spune cu adevărat NU traficului de ființe umane.